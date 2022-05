Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lambrecht ist eine Frau gestorben. Das Haus wurde vorübergehend evakuiert. Über die Brandursache ist bisher nichts bekannt.

Lambrechts Stadtbürgermeister Karl-Günter Müller zeigte sich am Donnerstagmorgen tief betroffen. Er war am Abend zuvor gegen 19 Uhr über den Brand in einem städtischen Gebäude in der Fabrikstraße informiert worden und erhielt die Nachricht über den Tod einer Bewohnerin direkt vor Ort.

Über die Brandursache ist bisher nichts bekannt. Die Wohnung liege im oberen Stockwerk eines städtischen Mietobjektes, das aus zwei Teilen bestehe, erläuterte Tanja Bundenthal-Beck, die als Beigeordnete für das Gebäude zuständig ist und in der Brandnacht ebenfalls vor Ort war. In beiden Teilen gebe es jeweils acht Wohnungen. Der gesamte Wohnkomplex sei vorübergehend evakuiert worden. Die Bewohner des nicht betroffenen Teils hätten bereits am Abend zurückkehren können, während diejenigen, die im vorderen, von dem Brand betroffenen Teil wohnen, eine Nacht provisorisch untergebracht worden seien. Am Donnerstagmorgen kehrten auch sie zurück, berichtete Bundenthal-Beck.

50.000 bis 100.000 Euro Schaden

Die Polizei spricht von einem Vollbrand eines Zimmers, den die Feuerwehr löschen konnte, bevor die Flammen auf das Dach übergriffen. Der Schaden wird mit 50.000 bis 100.000 Euro angegeben. Die anderen Wohnungen seien trotz der Löscharbeiten zum Glück nur wenig in Mitleidenschaft gezogen, sagte Bundenthal-Beck.

Müller lobte die Einsatzkräfte. „Das war sehr gut koordiniert“, betonte er. Soweit es bisher zu erkennen sei, habe es nur geringen Wasserschaden gegeben. Nach Auskunft der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Lambrecht waren zeitweise 85 Einsatzkräfte vor Ort, darunter Feuerwehrleute, Polizisten, Rettungskräfte des Deutschen Roten Kreuzes sowie psychosoziale Betreuer.