Die Infektionen in drei Altenheimen in der Region haben zu Todesfällen geführt. Sowohl im Haus Rebental in Haßloch als auch im Theodor-Friedrich-Haus und im Lambrechter Seniorenheim der Arbeiterwohlfahrt sind infizierte Bewohner gestorben. Das teilt die Kreisverwaltung auf Anfrage mit. In allen Heimen war das Impfteam bereits vor Ort. Das Lambrechter Awo-Seniorenheim war das erste im Landkreis Bad Dürkheim, in dem geimpft worden ist, dennoch kam der schützende Piks offenbar zu spät. Am Tag nach der Impfung wurde die erste Infektion festgestellt. Im Vergleich zu vergangener Woche ist die Anzahl der Infizierten mit 28 Bewohnern und acht Mitarbeitern zwar nicht weiter angestiegen, ein Bewohner jedoch verstarb. Die Infektionen betreffen alle den gleichen Wohnbereich. Der Todesfall taucht in der Statistik der Kreisverwaltung aktuell nicht auf, den Grund dafür konnte der Kreis am Montag nicht nennen. Unverändert geblieben ist auch die Anzahl der Infektionen im Haus Rebental. Dem Kreis gemeldet sind zehn Bewohner und fünf Mitarbieter. Dort sind zwei Bewohner verstorben. Im Theodor-Friedrich-Haus sind sieben Bewohner positiv getestet worden, zwei sind verstorben, einer bereits vor einigen Tagen.