Bei der ersten „Tierweihnacht“ am kommenden Sonntag, 11. Dezember, können Besucher dank Zetteln am Wunschzaun des Haßlocher Tierheims gezielt helfen. Aber auch durch Fachgeschäfte folgt nun noch mehr Unterstützung mit eigenen „Wunschbäumen“.

Nach langem Warten wird es nun klappen mit der ersten „Tierweihnacht“. Am dritten Adventssonntag, 11. Dezember, wird im Haßlocher Tierheim im Füllerweg von 14 bis 19 Uhr gemeinsam gefeiert.

Bei Glühwein und Leckereien können Besucher die weihnachtliche Stimmung genießen, während es für alle Tiere eine vorgezogene Bescherung gibt. Auch Überraschungen sowie ein Zubehörflohmarkt sind vorgesehen. Der Erlös des Fests kommt den Tieren zugute. Mit dabei sind die Haßlocher Betriebe KiFiMa mit Kunsthandwerk, Bettinas Barf-Bedarf und die Tierbestattung „Engelspfote“. Auch Fressnapf Neustadt ist vor Ort. Anstatt Standgebühr zu zahlen, beteiligen sich die Betriebe mit Spenden.

Schon jetzt können Interessenten die diesjährigen Weihnachtswünsche aus dem Tierheim entweder an dessen Wunschzaun abfotografieren oder von dort einen Zettel mitnehmen. Auch online sind die Wünsche beim 1. Tierschutzverein Haßloch und Umgebung aufgelistet. Bei der „Tierweihnacht“ am Sonntag oder zu einem individuellen Termin können die eingekauften Sachen dann vorbeigebracht werden – das entlastet die Helfer des Tierheims und auch ihr Budget.

Dazu gibt es in einigen Geschäften einen Wunschbaum für das Helfen beim Einkauf vor Ort. Außer den beiden Wunschbäumen bei Fressnapf und Dehner in Neustadt gibt es jetzt auch einen im Raiffeisen-Markt Haßloch in der Schillerstraße, teilt der Haßlocher Tierschutzverein mit.

Termin

Geschenkwünsche für die „Tierweihnacht“ am Sonntag, 11. Dezember von 14 bis 19 Uhr im Füllerweg 157 am „Wunschzaun“ des Tierheims vor Ort oder online auf www.tierschutzverein-hassloch.de/wunschzaun. Wer am Sonntag keine Zeit hat, kann einen eigenen Termin vereinbaren: Telefon 06324 4944.