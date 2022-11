Die Haßlocher Liste (HLL) hat am Freitag einen fast komplett neuen Vorstand gewählt. Neuer Vorsitzender ist Thomas Barth. Gerd Amrhein, der das Amt nach 26 Jahren abgab, ging scharf mit der Haßlocher Verwaltungsspitze ins Gericht.

Die Aktiven der HLL hätten ein „großes Sachwissen“, und die HLL schlage mit ihrer „Antragsfabrik“ Pflöcke in die Haßlocher Kommunalpolitik, sagte Barth, der einstimmig gewählt wurde. „Wir machen gute Arbeit.“ Es sei eine „sach- und fachgerechte“ Arbeit. Er wolle die Themen verstärkt nach außen bringen und mehr junge Leute für die Arbeit gewinnen.

Für die Zukunft wünsche er sich an der Spitze der Verwaltung jemanden, der über den Tellerrand schaue und der wirtschaftlichen Sachverstand habe, sagte Amrhein. Er erinnerte daran, dass die HLL schon vor Jahren gefordert habe, auf einem Gelände der Gemeinde Photovoltaikanlagen zu installieren. Es würden Ausflüchte gesucht, warum das nicht möglich sei. Christina von Lohr sei es in ihrer Zeit als Beigeordnete gelungen, dass auf dem ehemaligen Deponiegelände an der Straße nach Mußbach eine Photovoltaikanlage gebaut wurde. Doch die Gemeindewerke hätten versäumt, sich diese „unter den Nagel zu reißen“, so dass die Einnahmen jetzt der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Bad Dürkheim habe, so Amrhein.

Amrhein: Versäumnisse bei Trinkwassergewinnung

Versäumt worden sei auch, die Vorrangfläche zur Trinkwassergewinnung im Mittelwald verlängern zu lassen, obwohl die HLL dies seit zehn Jahren fordere, nannte Amrhein einen weiteren Kritikpunkt. Jetzt sei es zu spät, da die Frist abgelaufen sei. Bereits 2016 habe der damalige Bürgermeister Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) angekündigt, dass ein Gutachten zum Hochwasserschutz erstellt werden soll. Ein solches gebe es aber ebenso wenig wie die beiden Dämme, die seit 2019 zum Schutz des Industriegebiets Süd vor Hochwasser gebaut werden sollen.

„Der Badepark ist ein schönes Bad, das alles hat“, so Amrhein weiter. Die HLL sei nach wie vor für eine Sanierung, die bereits 2021 hätte gemacht werden sollen. Einen Neubau könne die Gemeinde finanziell nicht stemmen.

Als ein weiteres Vorhaben, das nicht umgesetzt wurde, nannte Amrhein die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Der Kauf eines Anwesens in der Langgasse und Architektenleistungen hätten eine „sechsstellige Summe“ gekostet. Es sei nicht machbar, dort bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

„Stau bei notwendigen Investitionen“

Als „idiotisch“ bezeichnete es Amrhein, dass die Spielgeräte auf dem Rathausplatz eingezäunt wurden. Weitaus wichtiger als Experimente auf dem Rathausplatz wäre der Bau von vier Kindertagesstätten waren sich Amrhein und der Ralf Berger, HLL-Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat, einig.

Mit den Worten „wenn man Elektromobilität will, muss man ein geringes Risiko eingehen“, sprach sich Amrhein für den Abbau von Lithium auf Haßlocher Gemarkung aus. Ein Verkehrskonzept, das von einem „bekannten Verkehrsplaner“ erstellt werden soll, nannte Amrhein als eine Notwendigkeit für die Zukunft von Haßloch.

Es bestehe „ein Stau bei den notwendigen Investitionen“, so Berger. Zwar werde Geld für Projekte in den Haushalt eingestellt, doch würden diese nicht angegangen. Berger bedauerte, dass es in Haßloch „keine politische Diskussionskultur“ gebe. Er dankte Amrhein, der die HLL 26 Jahre „durch das Auf und Ab“ der Haßlocher Politik geführt habe. Als einige „Leuchttürme“ in dieser Zeit nannte Amrhein, dass es gelungen ist, die geplante Müllverbrennungsanlage zu verhindern. Christina von Lohr habe in ihrer Amtszeit sehr gute Arbeit geleistet, unter anderem in den Bereichen Friedhöfe und Wald. Die HLL habe auf eigene Kosten den Mühlenbrunnen errichtet, Trafokästen bemalen lassen, und es sei der Schülerpass eingeführt worden.

Zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden wurde Christina von Lohr gewählt, zum neuen Kassenwart Boris Stumm und zur neuen Schriftführerin Anna Krämer.