Baustellenkommunikation mal anders: Wie die Stadt aufs Thema Therme aufmerksam macht.

Nur ein paar Informationen auf den Sozialen Netzwerken verteilen und regelmäßig eine Internetseite „upzudaten“, war der Stadt Bad Dürkheim offenbar zu wenig „Baustellen-Kommunikation“. Seit Anfang der Woche geht sie das Thema Therme offensiv an. Wer sich auch nur in die Nähe der Baustelle begibt, mit deren Hilfe Dürkheim den Titel „Bad“ wieder mit Stolz tragen soll, wird nicht umhin kommen, auf eines der riesigen Plakate zu stoßen. Auf denen tun Bürger und Funktionsträger ihre Beziehung zu Schwimmbad und neuer Therme kund. Beispiel Beigeordneter Karl Brust (SPD): „Ich bin de Karl und ich hab in de 60er hier schun Schulschwimme gemacht.“

Und ja, sie laden ein bisschen zur Parodie ein, die Plakate. „Ich bin dieunddie und finde dasunddas.“ Das ist ein Muster, das sich leicht auf die Schippe nehmen lässt.

Denn: Die Therme hat längst nicht nur Freunde. Da gibt es die einen, die sagen, es wird einfach zu teuer. Quasi eine Steilvorlage für: „Ich bin besorgt und finde, 35 Millionen sind einfach ein ganz schöner Batzen Geld.“ Wer den Baulärm schwierig findet, ist vielleicht „genervt, und findet, dass für die erhoffte Erholung vorab andere einen Preis bezahlen müssen“.

Und dann gibt es wieder die, die finden, dass die jüngst gebaute acht Meter hohe Schallschutzwand Geld gekostet hat, das woanders auch gut oder besser aufgehoben gewesen wäre. Kurz gesagt: Die Stimmung rund um die Therme dürfte in der Bevölkerung nicht ganz so gut sein wie die der lachenden Therme-Werbegesichter, die fröhlich in Badehosen oder Freizeitkleidung von den Bauzäunen lächeln.

Eines hat die Kampagne aber auf jeden Fall erreicht: Es wird sicher noch mehr über die Therme gesprochen. Wie die Gespräche aussehen werden? Frei nach dem Muster auf den Plakaten: „Ich bin gespannt und find’ die Aktion schon ein bisschen mutig.“