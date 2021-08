Künstler müssen sich in diesem Jahr, wie eigentlich alle, viele neue Wege einfallen lassen, um die Kultur weiter an den Mann oder die Frau zu bringen. Oder eben auch ans Kind.

Dieses mobile „Theaterhaus“ haben wir dieser Tage in Haßloch entdeckt, wo allem Anschein nach ein kleines Puppentheater auf Tournee gehen darf. Ob nun Gastspiel oder dauerhaftes Engagement, schaden kann es doch nicht, die Gedanken auf ein bisschen kulturelle Ermunterung zu lenken. Der blumige Vorhang sieht doch auch ganz freundlich, neu und einladend aus. Also, wer wagt es?

Die Protagonisten für das Kasperletheater braucht man auch nicht unbedingt als teure Handpuppen neu zu erwerben. Mit ins Spiel bringen kann man doch alles, was das Kinderzimmer so hergibt: Ob Barbie und Ken, Playmobil-Polizist oder Lego-Batman, Rennauto, Kastanienmännchen, Stoffpuppe oder Plüschteddy - das passt.

So könnte das doch ein ganz abenteuerliches Stück werden am Ende, für das mit dem quasi schon automatisch geregeltem Abstand auch die Nachbarschaft in den Gratis-Theatergenuss kommen kann. Bestimmt entsteht so gleich noch die ein oder andere Idee für eine neue Theater-Geschichte.