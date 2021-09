Das Testzentrum des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und der Verbandsgemeinde Lambrecht im Bahnhof ist ab sofort geschlossen, teilt die Verwaltung der Verbandsgemeindeverwaltung Lambrecht mit. Das Testzentrum war seit 1. Mai ausschließlich mit ehrenamtlichen Helfern in Betrieb und hatte seither samstags, sonntags und an Feiertagen jeweils zwei Stunden geöffnet. „Die aktuelle Pandemielage mit einer niedrigen Anzahl an Testungen rechtfertigt den Betrieb allerdings mittlerweile nicht mehr“, heißt es weiter. Die Verwaltung wolle vor dem Hintergrund der Änderungen den ehrenamtlichen Helfern eine Abrechnung von Tests ab Mitte Oktober und damit eventuell einhergehende Diskussionen nicht zumuten.