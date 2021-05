In vier Straßen im Baugebiet „Nachtgärten“ soll eine Tempo-30-Zone eingerichtet werden. Anwohner hatten sich über zu schnelle Autofahrer beschwert und Angst um die Sicherheit ihrer Kinder geäußert.

Es kommt nicht allzu oft vor, dass die Mitglieder eines Gemeinderats einer Empfehlung der Kollegen aus dem Fachausschuss nicht folgen. Hin und wieder aber ist das so – vor allem dann, wenn sich Sach- und Kenntnislage im Zeitraum zwischen den beiden Sitzungen ändern. Die Frage, ob in der Riesling-, Burgunder-, Morio- und Silvanerstraße im Baugebiet „Nachtgärten“ südlich der Landesstraße 453 eine Spielstraße eingerichtet werden soll, ist so ein Fall. Schon vor Beginn der Ratssitzung am Mittwochabend hat das Thema für Gesprächsstoff unter den Mitgliedern gesorgt. Anwohner hatten sich an die Verwaltung gewandt, weil ihrer Meinung nach Autofahrer zu schnell in ihren Straßen unterwegs seien und damit die auf den Straßen spielenden Kinder gefährdeten. Das Thema landete daraufhin zunächst im Bauausschuss, wo Ende Oktober ein Experte aus der VG-Verwaltung den Unterschied zwischen einer verkehrsberuhigten Zone (Spielstraße) und einer Tempo-30-Zone erläuterte – offenbar aber nicht ausführlich genug, wie die Diskussion im Gemeinderat zeigte.

Parken bei keiner Option erlaubt

Wie schnell darf man in einer Spielstraße fahren? Bei welcher Option ist das Parken überhaupt erlaubt? Und welche Lösung wollen die Anwohner? Vor der Abstimmung über die Frage: Spielstraße oder Tempo 30, mussten erneut Fragen geklärt werden. Der Erste Beigeordnete Hans Scherer (CDU) sprach sich dabei deutlich für die Spielstraße und die damit verbundene Höchstgeschwindigkeit von sieben Stundenkilometern aus. „Das ist ein idealer, abgegrenzter Bereich für eine verkehrsberuhigte Zone.“ Er stellte auch klar, dass Parken bei beiden Optionen nicht erlaubt sei, weil die geforderte Durchfahrtsbreite, etwa für Rettungsfahrzeuge, in den engen Straßen nicht eingehalten werden könne.

Das bezweifelte die SPD-Fraktion und zog die Straßenverkehrsordnung zurate. In der steht: 3,05 Meter statt der von Scherer genannten 3,40 Meter muss die Durchfahrt breit sein. Das müsse laut Jörg Jokisch (SPD) in den entsprechenden Straßen hinkommen, „schließlich parken dort jeden Tag Autos, und da ist genug Platz.“ Für „Augenwischerei“, die für „Pseudo-Sicherheit“ bei den Anwohnern sorge, befand SPD-Fraktionssprecher Gunter Greulich den Spielstraßen-Vorschlag. „Wenn sich die Anlieger jetzt schon nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten, halten sie sich auch nicht an die sieben Stundenkilometer in der Spielstraße.“

„Mit den Nachbarn sprechen“

Theo Halama (FWG) sah in dem Anliegen der Anwohner ein Nachbarschaftsproblem. Schließlich seien in den vier Straßen hauptsächlich Anwohner unterwegs. „Da muss man eben mal mit den Nachbarn sprechen und selbst für die eigene Sicherheit sorgen.“ Und auch Ruth Faber-Hedjazi (FWG) befand: „Die Bürger müssen fähig sein, das selbst zu klären.“ Das sei kein Thema für den Gemeinderat. Der traf dann aber doch eine Entscheidung und sprach sich mehrheitlich für die Errichtung einer Tempo-30-Zone – und damit gegen die ursprüngliche Empfehlung des Bauausschusses aus.