Die Ortsgemeinde Dirmstein will die Tempo-30-Zonen im Ort ausweiten. Damit das in allen gewünschten Straßen klappt, muss aber erst die Kreisverwaltung mitziehen.

Tempo 30 gilt in Dirmstein bereits in einigen Straßen, zum Beispiel im Bereich Mitteltor, Affenstein und in der Bahnhofsstraße. Die Ortsgemeinde würde die verkehrsberuhigten Zonen gerne ausweiten. Im Blick hat sie dabei die Hauptstraße, die Schlossgasse und die Gerolsheimer Straße.

Damit in einer Straße ein Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde eingerichtet werden kann, müssen allerdings verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein. So dürfen betreffende Bereiche keine Vorfahrtsstraßen sein, sondern es muss rechts vor links gelten. In der Schlossgasse und der Gerolsheimer Straße müssten die Regelungen entsprechend angepasst werden. Sollten noch bauliche Veränderungen zur Verkehrsberuhigung gewünscht sein, müsste die Ortsgemeinde das selbst bezahlen.

In diesen Straßen gibt es aber noch ein weiteres Problem: Sie sind bisher Kreisstraßen, und darauf ist kein solches Tempolimit möglich. Deshalb muss die Kreisverwaltung des Kreises Bad Dürkheim die Schlossgasse und die Gerolsheimer Straße zunächst zur Ortsstraße abstufen. Warum das bisher trotz Bitten der Ortsgemeinde nicht geschehen ist, ist unklar. „Ich nerve das Bauamt bei jeder Sitzung“, betonte Beigeordneter Hans Scherer (CDU) in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. „Wir sind auf dem Weg.“ Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Leiningerland, Frank Rüttger (CDU), der bei der Ausschusssitzung anwesend war, versprach, in der Verwaltung nach den Gründen für die Verzögerung zu fragen.

In der Hauptstraße könnte das Tempolimit dagegen umgehend eingerichtet werden, sofern der Gemeinderat einen entsprechenden Beschluss fasst. Das empfahl der Bauausschuss einstimmig.