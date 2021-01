In der Talstraße in Frankeneck wird zwischen den Häusern 1 und 90 ab Mitte Februar die Geschwindigkeit auf 30 km/h reduziert. Das teilte Bürgermeister Marco Fränzel (SPD) am Donnerstag dem Gemeinderat mit. Anwohner der Talstraße klagen seit Jahren über Lärmbelästigung durch Autos, die schnell fahren, und es wurden immer wieder Geschwindigkeitsbeschränkungen gefordert. Da die Talstraße Teil der Landesstraße 499 ist, muss der Landesbetrieb Mobilität (LBM) einer Geschwindigkeitsreduzierung zustimmen. Auf Forderung der Gemeinde sei ein Lärmgutachten erstellt worden, so Fränzel. Aufgrund der Ergebnisse dieses Gutachtens habe der LBM die Geschwindigkeitsreduzierung gebilligt.