Sich nicht hinters Licht führen lassen hat sich laut Polizei am Dienstagvormittag ein 72-jähriger Mann, als er einen Anruf eines vermeintlichen BKA-Beamten erhielt. Der Anrufer teilte mit, dass Erkenntnisse bestünden, dass bei dem 72-jährigen demnächst eingebrochen werde, da dieser einen Tresor besitze. Der falsche Polizist versuchte damit, Hinweise auf mögliche Wertsachen zu erlangen, teilen die Beamten mit. Der Senior witterte eine Betrugsmasche und verständigte die Polizeiinspektion in Haßloch. Ebenfalls couragiert reagierte laut Polizei eine 62-Jährige, als ihr am Dienstagabend telefonisch ein Geldgewinn versprochen wurde. Sie sollte daher Namen und Bankdaten angeben, um das Geld zu erhalten. Die Frau ließ sich auf nichts ein und legte auf. Die Polizei warnt weiterhin vor ähnlichen Betrugsmaschen und bittet Betroffene, das Gespräch mit den Anrufern zu beenden und den Vorfall umgehend bei der Polizei zu melden.