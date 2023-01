Im Dürkheimer Bruch gibt es ein neues Naturdenkmal. Doch reicht der Schutzstatus aus, um das Biotop der „Teiche im Bruch“ zu erhalten? Die Pollichia ist überzeugt, dass weitere Maßnahmen nötig sind, um den ökologischen Wert des Naturdenkmals zu fördern. Das zeigt auch die Vorgeschichte.

Das neue Naturdenkmal „Teiche im Bruch“, deklariert von der Unteren Naturschutzbehörde bei der Dürkheimer Kreisverwaltung, liegt südöstlich der Kreuzung Bruchstraße/Zufahrt Klärwerk. Hier befindet sich auch die größere Fläche eines früheren Naturdenkmals, das viele Jahre unter dem Namen „Feuchtwiese im Bruch“ gelistet war.

Vor 40 Jahren wurde diese Wiese noch als botanische Besonderheit betrachtet. Unter anderem gab es an dieser Stelle ein reiches Vorkommen an Orchideen. Damals hatte sich die Pollichia bemüht, die etwa 8000 Quadratmeter große Fläche zu erwerben und als Lebensraum zu erhalten. Doch es kam nicht zum Verkauf, das Gelände blieb in Privatbesitz. In den folgenden Jahren fehlten Pflegemaßnahmen. Die ursprüngliche Feuchtwiese wurde immer mehr von Gehölzen überwachsen, ihre Vielfalt verschwand.

Teiche stark zugewachsen

„Das Naturdenkmal wurde nun aufgelöst, weil seine Qualität verloren ging“, erklärt Markus Hundsdorfer auf Anfrage. Für den Vorsitzenden der Pollichia-Ortsgruppe Bad Dürkheim ist diese Entwicklung ein Beispiel dafür, dass der Schutzstatus allein nicht genügt, um ein Biotop zu erhalten. Das treffe auch für das neue Naturdenkmal zu. Es deckt sich teilweise mit dem alten, sodass angrenzende Schilfröhrichte nach wie vor geschützt bleiben. Integriert werden Teiche an der südlichen Wegseite. Doch auch sie sind stark zugewachsen und liegen in der Vegetationszeit völlig beschattet. Erhöhter Laubeintrag im Herbst verschlechtert außerdem die Wasserqualität und lässt Kleingewässer letztlich verlanden.

Eine teilweise Rücknahme der Gehölze wäre aus Sicht der Pollichia deshalb dringend nötig. Das würde sie als Laichgewässer für Amphibien attraktiv machen: „Solange besonnte Bereiche fehlen, kommen sie für Lurche kaum in Frage“, sagt Hundsdorfer. Als besonders seltene Arten nennt der Naturschützer die Wechselkröte und Knoblauchkröte. Solche Pionierarten laichen grundsätzlich in vegetationsarmen Tümpeln ab, die von der Sonne beschienen werden.

Mehr Lichteinfall würde auch Insekten gefallen

Andere Lurche vermehren sich zwar in Teichen mit mehr Pflanzenbewuchs, doch zu starke Beschattung beeinträchtigt auch ihre Larven in der Entwicklung. Selbst der anpassungsfähige Grasfrosch bevorzugt für die Eiablage besonnte Stillgewässer. Mehr Lichteinfall würde zudem Libellen und andere Insekten fördern.

„Natürlich sollen bei Entbuschungen noch Altbäume und stehendes Totholz mit wichtigen Höhlen erhalten bleiben“, so Markus Hundsdorfer. Dabei weist er auf die Bedeutung des Naturdenkmals als Lebensraum für die Vogelwelt. Kuckuck und Pirol sind ebenso nachgewiesen wie Mönchsgrasmücke und Nachtigall.

Auch in der kalten Jahreszeit flattern Bewohner durch das Gehölz. Zu ihnen gehören die winzigen Goldhähnchen. Es gilt also, bei Pflegemaßnahmen unterschiedliche Arten und ihre Ansprüche zu berücksichtigen.