Nach über fünf Jahren am Standort in der Weinstraße Nord 9 in Bad Dürkheim zieht Kim Koch mit ihrem Spezialitätengeschäft ein Haus weiter. Zukünftig führt das Geschäft auch Gewürze und Kräuter.

Das Geschäft sei „aus allen Nähten geplatzt“ ist, nennt Koch als Grund für den Umzug in die Weinstraße Nord 11. Am heutigen Samstag ist wegen Umzugs geschlossen. „Wir haben 20 Quadratmeter mehr zur Verfügung und können unsere Waren nun auf etwa 50 Quadratmetern präsentieren, das ist für so ein Einzelhandelsgeschäft schon enorm“, freut sich die Kauffrau. Für den Umbau der neuen Geschäftsräume hat sie nach eigenen Angaben „einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag“ investiert. In der Weinstraße Nord 11 war bis April das Modelabel WNSTR, das an den Schlossplatz gewechselt ist.

Koch bietet mit 170 Teesorten ein umfangreiches Sortiment. Sie hat auch Feinkostspezialitäten, wie Pralinen, Schokolade, Gebäck und Hochprozentiges, etwa Gin und Whisky, im Programm. Wer auf der Suche nach ausgefallenem Geschirr oder einem schönen Teebecher ist, kann in dem Laden auch fündig werden. Ergänzt wird die Produktpalette zukünftig durch etwa 70 Gewürze und Gewürzmischungen sowie Soßen, Gewürzmühlen, Mörser, Gewürzschneider und gusseiserne Pfannen.

Zusätzlich gibt’s Gewürze

Verantwortlich für das zusätzliche Angebot ist Alexander Koch, der Ehemann von Kim Koch, der in Grünstadt das Gewürzfachgeschäft „Genießling Gewürze und mehr“ betreibt. „Ich denke, das ist für meinen Laden eine gute Ergänzung, es gibt in Bad Dürkheim kein Gewürzgeschäft“, sagt Koch. Sie betreibt auch noch Tee- und Feinkosthäuser in Grünstadt und in Frankenthal.

Koch hat eine Ausbildung zur Mediengestalterin und eine Ausbildung zur Bürokauffrau absolviert. Anschließend arbeitete sie im Personalbereich und im Verkauf eines Schreibwarengeschäfts. Dort habe sie ihre „Liebe zum Verkaufen“ entdeckt. Als die leidenschaftliche Teetrinkerin erfuhr, dass das Teegeschäft in Grünstadt einen Nachfolger sucht, hat sie als Stammkundin das Geschäft 2014 übernommen.

Öffnungszeiten

Das Tee- und Feinkosthaus in der Weinstraße Nord 11 ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet.