Der Förderverein Teehaus lädt für den 10. Mai ins Teehaus ein, wo ab 10 Uhr der Muttertag gefeiert wird. Es findet ein Storchengottesdienst statt: Die von Pfarrer Matthias Schmitt gestaltete Segensfeier ist für Paare mit Kinderwunsch, werdende Eltern, frisch gegründete Familien und alle anderen Besucher des Teehauses gedacht. Davor und danach wird bei Kaffee, Kuchen und herzhaften Speisen der Tag genossen. Ab 12.30 Uhr unterhält Lutz Fußangel mit seinem Saxophon und ab 14 Uhr Franz Schmidt mit seinem Akkordeon die Gäste.