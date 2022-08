Für Vereine und Ehrenamtliche in Rheinland-Pfalz ist das interessant: Kostenlos können sie das neue Netzwerk für Technik-Verleih nutzen, also Geräte von iPads bis zu Videokameras bekommen. Verleihstationen sind die Offenen Kanäle – also auch das Studio Haßloch.

Im Juli hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer den Startschuss für das neue Netzwerk für Technik-Verleih gegeben, das zukünftig das Landesprojekt „Digital in die Zukunft“ erweitert. Bereits seit 2021 können Vereine und Ehrenamtliche in ganz Rheinland-Pfalz virtuelle Beratungs- und Schulungsangebote des Landesprojekts „Digital in die Zukunft“ nutzen. Das ist ein Initiative der Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung der Staatskanzlei. Sie wird umgesetzt von medien+bildung.com und soll den Weg in die Digitalisierung erleichtern.

Durch diese kostenfreie Technik-Ausleihe soll die Vereinsarbeit in Zukunft maßgeblich vereinfacht werden. Welche Chancen die Digitalisierung bietet, hat sich nicht zuletzt in den Pandemiezeiten deutlich gezeigt. Die umfangreiche Technik und das entsprechende Wissen sind vielfältig einsetzbar und ermöglichen unter anderem, Mitgliedsversammlungen online abzuhalten oder einen ansprechenden Imagefilm zu drehen. Das Wissen zum souveränen Umgang mit iPad, Mini-Mischpult und Kameratechnik wird in zwei Fortbildungsmodulen vermittelt.

Als Verleih-Stationen dienen die Offenen Kanäle sowie die Regionalbüros von medien+bildung.com. Hier können iPads, Beamer, Laptops, Videokameras, Mikrofone und weitere technische Geräte kostenfrei zur Unterstützung der Vereinsarbeit ausgeliehen werden. Zu diesen Ausleihstationen gehört auch das Studio Haßloch des Offenen Kanal Weinstraße.

Info

Alle Termine, Adressen der Verleih-Standorte, Anmeldung: www.wir-tun-was.rlp.de/de/im-land/digital-in-die-zukunft.