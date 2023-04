Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gabi Koch vom Team „Radweg für Elmstein“ ist beim Stadtradeln in der Verbandsgemeinde Lambrecht am meisten Kilometer gefahren: genau 2021 Kilometer. Das gesamte Team landete mit 6117 Kilometer in der Teamwertung ebenfalls auf Platz eins.

„Wir Radler und Radlerinnen haben es auf unseren Straßen nicht leicht“, sagte der Beigeordnete Erich Pojtinger (SPD) bei der Auszeichnung der Bestplatzierten. Es seien Radwege nötig,