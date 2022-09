Julia Hirstein, die Gründerin der Dürkheimer Tanzfabrik, hat nach 20 Jahren die Leitung an ihre beiden Lehrerinnen Jillian Rose und Jennifer Seldschopf weitergegeben. Zusammen mit Lisa Kaiser, einer weiteren Mitarbeiterin, möchten sie das bisherige Kursprogramm aufstocken.

Jillian Rose und Jennifer Seldschopf sind keine Unbekannten und wollen das bewährte Kursangebot erweitern, um zukünftig in allen Altersklassen alle Tanzformen anzubieten – von Ballett über Modern, Contemporary, Jazz, bis Hip Hop und Step. Zwei Tanzsäle stehen ihnen dafür im Dürkheimer Gewerbegebiet Bruch zur Verfügung, das Foyer der Tanzschule haben sie gerade frisch renoviert.

„Freude am Tanzen vermitteln“

„Wir möchten die Freude am Tanzen vermitteln“, sagt Seldschopf. Die 24-jährige hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Seit 2018 unterrichtet sie in der Dürkheimer Tanzfabrik, Kollegin Jillian Rose ist bereits zwei Jahre länger in Dürkheim tätig. Rose betont, dass die Vermittlung der richtigen Techniken von großer Bedeutung für ein gesundes Training ist. „Außerdem ist für uns Kreativität wichtig“, erklärt die 32-jährige, dass man mit freiem Tanzen Gefühle ausdrücken und Energien abladen könne.

Beide wurden an der Dance Professional in Mannheim zu Bühnentänzerinnen, Tanzpädagoginnen und Choreographinnen ausgebildet.

Neben vielen Kursen bietet die Tanzfabrik, deren Name neuerdings durch den Zusatz „aus Bewegung wird Tanz“ ergänzt wird, auch eine tänzerische Früherziehung für drei- bis fünfjährige Kinder und Einsteiger kurse für Erwachsene an.

Termin

Am Samstag ist die Tanzfabrik in der Bruchstraße 55 ab 13.30 Uhr für alle geöffnet, zwischen 14 und 15.30 Uhr werden acht Gruppen mit Vorführungen einen Überblick über das Programm geben. Mehr Informationen unter www.tanzfabrik-düw.de.