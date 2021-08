Der Talentcampus der Kreisvolkshochschule Bad Dürkheim gastierte dieses Jahr erstmals in Haßloch. Die Aktion ist nicht nur dafür gedacht, die Kinder während der Ferien zu beschäftigen, wie die Verantwortlichen bei der Abschlussrunde erklärten.

Die acht Teilnehmer des Talentcampus Haßloch haben T-Shirts bedruckt, Bilder gemalt, Karten gespielt und getanzt. Entstanden ist dabei ein Film, der zeigt, wie viel Spaß alle hatten und wie sehr Talent und Kreativität in dieser Woche gefördert wurden.

Der Talentcampus wurde vom deutschen Volkshochschulverband entwickelt. Seit 2019 vergibt ihn die Kreisvolkshochschule Bad Dürkheim (KVHS) in verschiedene Gemeinden des Landkreises. Vom 23. bis 27. August fand er zum ersten Mal in Haßloch auf dem Gelände der Gottlieb-Wenz-Schule statt. „Stark@Haßloch – Film trifft Flashmob“ lautete hierbei das Motto.

Benachteiligte fördern

Die Dozenten des Workshops, Malu Dick und Malte Anstätt, eröffnen die Abschlussveranstaltung, indem sie den Jugendlichen für ihre Teilnahme danken und kurz erläutern, was sie alles erlebt und geschafft haben. Danach geht das Wort an Hans-Ulrich Ihlenfeld, Landrat und Vorsitzender der Kreisvolkshochschule, der die Teilnehmer für ihren Einsatz und ihre Kreativität lobt. Er beendet seine Rede mit den Worten: „Ich wünsche euch, dass ihr noch viele Talente an euch entdecken könnt.“ Denn darum gehe es, bekräftigt Ernst Lindenschmitt, Leiter der Volkshochschule Haßloch. „Wir wollen Kinder und Jugendliche fördern, die in irgendeiner Weise benachteiligt sind, die zum Beispiel nicht in den Urlaub fahren können oder einen Migrationshintergrund haben.“

Dafür arbeite die KVHS mit den Jugendämtern und Schulen zusammen, und spreche gezielt Kinder an, die einer dieser Gruppen angehörten, sagt Dirk Michel, Leiter der Kreisvolkshochschule Bad Dürkheim. Anders als bei den Ferienspielwochen, die der Blaubär Haßloch anbietet, kann so nicht jeder am Programm teilnehmen. Insgesamt haben acht Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren teilgenommen, von denen am Freitag sechs anwesend waren. Es hätte Platz für insgesamt 14 Teilnehmer gegeben, sagt Lindenschmitt. Er verlasse sich jedoch darauf, dass durch mündliche Weiterempfehlung nächstes Mal mehr Jugendliche kommen werden. „Grundsätzlich sind wir gerne bereit, die Aktion Talentcampus in Haßloch zu wiederholen“, fügt er hinzu. Denn auch wenn jedes Kind nur ein neues Talent in sich entdeckt hätte, habe sich der Aufwand schon gelohnt.

Viele Sachen ausprobiert

Auch Malte Anstätt ist zufrieden mit den Jugendlichen. Der gelernte Mediengestalter und Fachinformatiker habe die technischen Aspekte, wie die Erstellung des Films, übernommen. Seine Kollegin Malu Dick habe die Tänze geleitet, zusammen hätten sie den Kindern den künstlerischen Part nähergebracht. „Sie durften hier viel ausprobieren, was sie in der Schule nicht dürfen oder wofür sie zu Hause vielleicht nicht die Mittel haben.“ So hätten manche erst beim Talentcampus herausgefunden, dass ein dunkler Braunton entsteht, wenn man viele bunte Malfarben zusammenmischt.

Am Anfang habe es Sprachbarrieren gegeben und die Jugendlichen seien eher schüchtern gewesen, aber durch das praktische Angebot seien sie schnell aufgetaut, freut sich Anstätt. „Corona hat das Ganze etwas schwieriger gemacht, da man stets auf Abstands- und Hygieneregeln achten musste“, sagt der Dürkheimer. Durch die Ziele und das durchdachte Konzept, das er und Dick sich im Vorhinein überlegt hätten, habe aber alles gut funktioniert. „Mir hat es Spaß gemacht. Ich würde auf jeden Fall wieder die Leitung eines Talentcampus übernehmen“, fügt Anstätt hinzu.