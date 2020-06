Der „Tag der Rettungs- und Hilfskräfte“ sowie der „Tag des Sports“ werden in diesem Jahr pausieren. Beide Veranstaltungen hätten in diesem Jahr erstmals gemeinsam am 23. August auf dem Jahnplatz stattfinden sollen.

Der Informationstag rund um die Themen Rettung und Soziales, bei dem sich viele Einrichtungen präsentieren, hatte ebenso wie der „Tag des Sports“ mit zahlreichen Vereinsangeboten in den Vorjahren jeweils viele Besucher in die Ortsmitte gelockt.

Der „Tag der Rettungs- und Hilfskräfte“ hatte bereits im Mai coronabedingt verschoben werden müssen. „Alternativ wollte man beide Veranstaltungen nun im August erstmals kombinieren und auf diesem Weg den Besuchern noch mehr Aussteller und interaktive Mitmachmöglichkeiten bieten“, erklärt der Erste Beigeordnete Tobias Meyer (CDU). Die Zusammenlegung beider Aktionstage hätte dazu geführt, dass die Anzahl der ausstellenden Vereine, Einrichtungen und Organisationen höher ausgefallen wäre als in den zurückliegenden Jahren. „Unter dieser Voraussetzung wäre die Einhaltung von ausreichendem Abstand schon zwischen den einzelnen Ausstellern schwierig geworden“, sagt Wirtschaftsförderer Mirko Elinger, der im Bereich Ortsmarketing beide Aktionstage verantwortet.

Darüber hinaus seien die beiden Aktionstage bewusst offen gestaltet, das heißt, Besucher kommen und gehen nach Lust und Laune. Um die maximal zulässige Besucherzahl nicht zu überschreiten, hätte man in diesem Jahr einen zentralen Zugang zum Jahnplatz schaffen, die Veranstaltungsgäste zählen und den Besucherzugang protokollieren müssen. Auch Mitmachaktionen, Vorführungen oder Fahrzeugbesichtigungen wären unter Berücksichtigung der Hygiene- und Abstandsregeln nur unter erschwerten Bedingungen möglich gewesen.

„Daher haben wir uns trotz zuletzt diverser Lockerungen dazu entschieden, beide Aktionstage in diesem Jahr pausieren zu lassen“, sagt Meyer.