Wenn am 3. Oktober sich die Einheit Deutschlands zum 30. Mal jährt, will das Großdorf ebenfalls mitfeiern. Geplant ist an diesem Tag ein gemeinsames Singen ab 19 Uhr auf dem Haßlocher Marktplatz. Vorher gibt es zudem um 18 Uhr einen Gottesdienst in der protestantischen Christuskirche.

Die Vorbereitungen laufen bereits auf vollen Touren. Die Kerzen sind angeliefert, die Liedblätter gedruckt, denn am 3. Oktober feiert die Republik zum 30. Mal den Tag der Deutschen Einheit. Zugleich blickt die Nation auf 75 Jahre Frieden zurück. Die Dankbarkeit dafür soll an diesem Tag hör- und sichtbar zum Ausdruck kommen.

Unter dem Motto „30 Jahre Freiheit und Einheit – die deutschlandweite Danke-Demo“ haben Persönlichkeiten aus Kirche und Gesellschaft die Initiative „3. Oktober Deutschland singt“ ins Leben gerufen. Bundesweit werden an diesem Tag Chöre, Bands und alle, die mitfeiern wollen, zeitgleich um 19 Uhr zehn Lieder anstimmen.

Mitsingen auf dem Marktplatz

Auch das Großdorf Haßloch will sich an dieser Aktion beteiligen. Am 3. Oktober wird es ab 19 Uhr auf dem Marktplatz deshalb für jeden Bürger die Chance geben, bei diesem Ereignis dabei zu sein und die Lieder mitzusingen.

Im Vorfeld bietet um 18 Uhr Pfarrer Christoph Stetzer in der Christuskirche einen Gedenkgottesdienst an. An diesem Tag kann aber auch jeder zu Hause mitsingen, denn es wird einen Livestream direkt aus der Nikolaikirche in Leipzig geben.

Info