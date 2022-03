Streuobstwiesen sind ein wertvoller Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten. Die artenreichen Biotope sind gerade jetzt während der Brut- und Setzzeit für die Tierwelt als Rückzugsort wichtig, um ungestört brüten oder den Nachwuchs aufziehen zu können. Deshalb sollten sie nicht betreten werden.

Der Schutz der Streuobstwiesen stellt einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt dar und hilft Tieren wie Steinkauz, Grünspecht, Rebhuhn, Feldlerche, Haselmaus, Fledermäusen, Rehen und vielen Schmetterlings- und Wildbienarten. Die BUND-Ortsgruppe betreut auf der Haßlocher Gemarkung Streuobstwiesen mit einer Gesamtfläche von rund 40 Hektar.

Es ist den BUND-Aktiven wichtig, dass die Wiesen nicht betreten werden und Spaziergänger auf den vorhandenen Wegen bleiben. Auch Hunde haben auf den Streuobstwiesen nichts zu suchen und sollten daher angeleint werden. „Es reicht manchmal schon, dass ein Hund ein Junges nur berührt. Der fremde Geruch irritiert die erwachsenen Tiere, die eventuell den Nachwuchs verstoßen“, so Charlotte Schumann vom BUND Haßloch. Vertreibt der Hund brütende Vögel, bestehe außerdem die Gefahr, dass die Eier im Gelege auskühlen oder von anderen Tieren zerstört werden.

Keine Flächen für die Allgemeinheit

Um für die Bedeutung der Streuobstwiesen zu sensibilisieren, haben der BUND Haßloch und das Umweltdezernat der Gemeinde jetzt zwei neue Informationsschilder an der Streuobstwiese im Bereich Kirchgasse aufgestellt. Auch an weiteren Standorten sind entsprechende Schilder denkbar. „Es sind ganz bewusst keine knallig roten Verbotsschilder geworden, da die ohnehin meistens ignoriert werden“, so Umweltdezernent Carsten Borck und die Umweltbeauftragte Andrea Häge. Es gehe viel eher darum, ein Bewusstsein für den Wert von Streuobstwiesen zu schaffen. Das Layout der Schilder hat BUND-Mitglied Jürgen Schäfer gestaltet, der auch den Anstoß dazu gegeben hat. Gestellt und angebracht wurden die Hinweisschilder vom Bauhof.

„Viele Spaziergänger sind der Annahme, dass diese Flächen der Allgemeinheit gehören und sie daher für jegliche Nutzung offen stehen“, sagt Charlotte Schumann. Doch das sei falsch. Es handle sich um Privateigentum, das in mühevollen und zahlreichen Arbeitsstunden gepflegt und bewirtschaftet wird. Daher wünschen sich die Naturschützer etwas mehr Respekt und Rücksicht. „Die Natur braucht den Menschen nicht, aber der Mensch braucht die Natur. Aus diesem Grund müssen wir der Natur etwas Raum zur freien Entfaltung geben“, so Schumann. Die Schilder sind in dem Zusammenhang ein weiterer Baustein, um für den Schutz der Streuobstwiesen zu werben.