Wichtige Unterstützung für die Tafeln in Bad Dürkheim und Neustadt/Haßloch: Die VR Bank Mittelhaardt unterstützt beide Vereine mit jeweils 11.300 Euro. Das Geld stammt aus einer neuen Anlage-Idee. Trotz aller Freude über die Spende plagen die Tafeln derzeit weitere Sorgen.

Mit Bankgeschäften zugleich etwas Gutes tun – das ist der Hintergrund der Spendenaktion der in Bad Dürkheim ansässigen Genossenschaftsbank. Das Stichwort dabei lautet nachhaltige Geldanlagen. Diesen Gedanken griff der Vorstand der VR Bank im Herbst auf, als in Zusammenarbeit mit der DZ Bank ein Aktienpaket entwickelt wurde, um karitative Projekte in der Region zu unterstützen. Laut Thomas Schutt, Vorstandssprecher der VR Bank, war von jedem verkauften Zertifikat ein Fixbetrag für einen sozialen Zweck vorgesehen. Als Kooperationspartner wählte die Bank die Tafel-Vereine in Bad Dürkheim sowie Neustadt/Haßloch aus. Denn die Tafeln setzten den Nachhaltigkeitsgedanken täglich um, da sie Bedürftige mit Nahrungsmitteln versorgten und so verhinderten, dass brauchbare Lebensmittel weggeworfen werden.

Die im Herbst geborene Idee kam laut VR Bank sehr gut an – die Erwartungen seien sogar übertroffen worden. In ihrer Kalkulation ging die Bank von 1,5 Millionen Euro als Anlagesumme über das gewählte Zertifikat aus. Dann hätten die Tafeln jeweils 7500 Euro bekommen. Am Ende seien innerhalb der sechswöchigen Zeichnungsfrist über das Aktienzertifikat 2,26 Millionen Euro angelegt worden. Somit konnte die Spende auf jeweils 11.300 Euro für jeden Tafel-Verein erhöht werden.

Wichtige Investitionen

Die Bad Dürkheimer Tafel wird von der Spende eine neue Kühlanlage anschaffen. „Wir sind gerade dabei, Angebote einzuholen. So wie es jetzt aussieht, wird das Geld für die geplante Anschaffung reichen“, sagt Werner Grill, Vorsitzender der Dürkheimer Tafel. Die Tafel Neustadt/Haßloch plant Investitionen in eine neue EDV-Anlage, einen Kühlschrank sowie in Arbeitskleidung für die ehrenamtlichen Helfer.

Die Aktiven beider Tafeln rechnen aufgrund der steigenden Energiepreise und aufgrund der Flüchtlinge aus der Ukraine mit zusätzlichen Kunden in den kommenden Wochen. „Wir haben eine komische Situation. Einerseits gehen die Angebote zurück, andererseits werden unsere Kunden etwas mehr“, erklärt Grill. Der Rückgang an Spenden betreffe Milch und Milchprodukte ebenso wie Fleisch und Wurst.

Auch die Bank-Verantwortlichen sehen den anhaltenden Unterstützungsbedarf. Sie sagen daher, dass eine Neuauflage der Spendenaktion durchaus möglich sei.

Info

Wer Lebensmittel spenden möchte, kann diese zu den Ausgabezeiten der Dürkheimer Tafel dienstags zwischen 13 und 16 Uhr sowie freitags zwischen 9 und 12 Uhr in der Gaustraße 60 abgeben. Die Produkte sollten haltbar und gut verpackt sein.