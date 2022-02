Für die abgespeckte Faschingsfeier zu Hause werden die Weisenheimer Sandhexen in diesem Jahr für alle kleinen und großen Narren Überraschungstüten packen. Außerdem kann noch bis Aschermittwoch das Weinpaket für die vom Verein Musik und Kultur (MuK) organisierte närrische Weinprobe bestellt werden.

Zum ersten Mal wollen die Sandhexen einen Fasnachtsbeitrag in der Corona-Zeit leisten. „Wir haben einiges eingekauft“, sagt „Oberhexe“ Nicole Vautz. Über den Inhalt möchte sie noch nichts preisgeben. „Das wird eine Überraschung. Aber es gibt Kinder- und Erwachsenentüten“, verrät sie. Eingekauft sei bereits der Inhalt für 150 Tüten, bis maximal 200 Tüten wird bei den Sandhexen kalkuliert. Vorabbestellungen werden bis zum Donnerstag, 24. Februar, entgegengenommen. Gepackt werden die Tüten dann einen Tag später. Die Hexentüten bringen die Sandhexen auf Wunsch persönlich am Sonntag, 27. Februar, bei den Bestellern in Weisenheim vorbei. An diesem Tag wäre eigentlich der Fasnachtsumzug durch den Ort gezogen.

Geöffnet ist am 27. Februar, von 10 bis 12 Uhr, für alle auswärtigen und Weisenheimer Vorbesteller aber auch der Hexen Drive-in in der Gartenstraße 8. „Bestimmt werden hier auch ein paar Damen-, Herren- oder Minihexen vorbei schauen“, ist Vautz sicher. Womöglich auch unter Musikbegleitung, denn neuerdings gib es auch eine Gruppe für Guggenmusik bei den Sandhexen. Die gepackten Tüten werden kostenlos abgegeben. „Jedoch würden wir uns natürlich auch über eine Spende freuen“, sagt Vautz.

Weinpakete bis Aschermittwoch

Noch bis zum Aschermittwoch Anfang März können Fasnachtsfreunde ein Weinpaket bestellen, das als Begleitung zur „Närrischen Weinprobe“ gedacht ist. Auf den Online-Kanälen des Vereins Musik und Kultur (Muk) Weisenheim am Sand ist das Video noch zu finden. Zu sehen gibt es neben der Weinverkostung närrische Beiträge und Musik von den Dubbeglas-Briedern. Das Paket (59,80 Euro) gibt’s bei der Brennerei Scherner, Weisenheim am Sand, Telefon: 06353 1817, sowie beim Kaufhaus Birkenmeier, Frankenthal. „Speziell in der Zeit kurz vor Fasnacht könnte man den Leuten, die das bisher noch nicht mitbekommen haben, ein paar närrische Stunden bescheren“, findet Muk-Vorstand Holger Koob.

Zugunsten der Menschen im Ahrtal versteigert der Verein derzeit ein Bild von Mechthilde Gairing. Gebote für das Pop-Art-Bild, das man sich auf der Internetseite des Vereins ansehen kann, können unter presse@muk-weisenheim.de abgegeben werden. Das aktuelle Höchstgebot liegt laut Verein bei 300 Euro.

Hexentüte

Vorbestellungen bis 24. Februar per E-Mail unter sandhexen@web.de