Im Schaufenster eines Ladens in Deidesheim stehen zwei Plüsch-Geißböcke auf ihrem Beobachtungsposten und betrachten aufmerksam das Geschehen auf der Straße. Dort herrscht geschäftiges Treiben, der Weihnachtsmarkt beginnt bald. Und demnächst geht der Wettlauf um das schönste Weihnachtsgeschenk wieder los.

Die beiden Plüsch-Kameraden haben sich schon in Position gerückt. Die Konkurrenz ist groß, da gilt es schnell zu sein. Wer Skrupel hat, hat keine Chance. Die Renner in der Herbstsaison waren wohl die Weinstraßen-Gläser, worauf die Ladenbesitzerin den Vorrat aufstockte, in der Hoffnung auf ein wiederholt gutes Geschäft.

Den Geißböcken gefiel dies offensichtlich nicht. Dass die Gläser wieder als Topseller die Saison beenden, mussten sie unbedingt verhindern. So – und nur so – kann erklärt werden, warum ein Schild mit der Aufschrift „Sie sind wieder da! Weinstraßen-Glas 5,50 Euro“ das einzige Indiz für das temporäre Gläser-Dasein ist.

Der herausfordernde, ein wenig bockige Blick der Plüsch-Spitzbuben spricht Bände. Es war Mord!