Der Brand in Lambrecht, bei dem am 25. Mai eine Frau gestorben ist, wurde nach bisherigen Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft durch „unsachgemäßen Umgang mit Zigaretten“ ausgelöst.

Darüber informierte am Dienstag Hubert Ströber, Leitender Oberstaatsanwalt und Pressesprecher der Behörde, auf Anfrage. „Wir wissen, dass die Frau eine starke Raucherin war.“ Ein technischer Defekt oder Fremdverschulden seien definitiv auszuschließen. Die Ermittlungen seien aber noch nicht abgeschlossen. Bei der Toten handelt es sich laut Staatsanwaltschaft um die 49-jährige Bewohnerin der Wohnung, die zu diesem Zeitpunkt alleine zu Hause war.

Der Brand war am Mittwoch vor Christi Himmelfahrt gegen 19 Uhr im oberen Stockwerk eines städtischen Mehrfamilienhauses in der Fabrikstraße in Lambrecht ausgebrochen. Der gesamte Komplex, der aus zwei Teilen mit jeweils acht Wohnungen besteht, musste in der Brandnacht evakuiert werden. Die Bewohner des nicht betroffenen Teils konnten bereits am gleichen Abend zurückkehren, während diejenigen, die in dem von dem Brand betroffenen Teil wohnen, eine Nacht provisorisch untergebracht worden waren.

Die Polizei gab den Schaden mit 50.000 bis 100.000 Euro an. Die anderen Wohnungen wurden trotz der Löscharbeiten nur wenig in Mitleidenschaft bezogen.