Systembauten sollen angeschafft werden, um weitere Flüchtlinge aus der Ukraine unterbringen zu können. Die Gemeinde stellt sich die Freifläche vor der Kita Haselmäuse am Pfalzplatz als Standort vor.

Ein Architekt soll für die Planung der Systembauten beauftragt werden. Der Gemeinderat hat die Entscheidung darüber in seiner Sitzung am Mittwoch in den Bau-, Verkehrs- und Entwicklungsausschuss