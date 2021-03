Wohnungsbaugesellschaften, die in Lambrecht Wohnungen vermieten und die Stadt sollen bei allen Gebäuden, in denen drei oder mehr Wohnungen sind, einen Spielplatz für die Kinder der Bewohner anlegen, forderte Hanne Hartmann (SWG) in der jüngsten Stadtratssitzung.

Hartmann verwies darauf, dass dies in der Landesbauordnung vorgegeben sei. Bei den Gebäuden der Stadt gebe es teils Spielangebote, teils sei kein Bedarf, weil keine kleinen Kinder in den Häusern wohnen. Dort, wo Bedarf besteht, aber keine Spielmöglichkeit vorhanden ist, werde ein entsprechendes Angebot geschaffen, teilte die Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck (FWG) mit. Sie verwies darauf, dass als privates Spielangebot eine Schaukel oder ein Sandkasten als ausreichend gelten. Für die Überprüfung, ob Spielmöglichkeiten bei Gebäuden von Wohnungsbaugesellschaften vorhanden sind, sei die Kreisverwaltung Bad Dürkheim zuständig, so Bürgermeister Karl-Günter Müller (FWG). Er werde die Anfrage von Hartmann weiterleiten.

Der Sport- und Spielstättenbedarfsplan des Kreises sehe für Lambrecht 2150 Quadratmeter öffentliches Spielgelände vor, in der Stadt seien insgesamt 7484 Quadratmeter öffentliches Spielgelände vorhanden, beantwortete Müller eine Anfrage von Hartmann.