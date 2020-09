Der SV Weisenheim am Sand hat die Prunksitzungen für die Kampagne 2020/21 abgesagt und plant stattdessen Ersatzveranstaltungen. Das hat Vorsitzender Uwe Koob in der Mitgliederversammlung des Sportvereins mitgeteilt.

Wie Koob den 72 erschienenen Mitgliedern erläuterte, plant der SV Ersatzveranstaltungen in Form von „Comedy-Abenden“ im März, also nach der Faschingszeit. „Heute sind wir heilfroh, dass wir im Januar und Februar noch die Faschingsveranstaltungen durchführen konnten. Zu diesem Zeitpunkt wusste noch niemand, dass dies vorerst die letzten Veranstaltungen waren, die hier in unserem Saal stattgefunden haben“, so Koob. Alle fünf Prunksitzungen waren wie immer bereits im August des Vorjahres restlos ausverkauft gewesen. Die Prunksitzungen, so Koob, seien ein „existenzieller Baustein“ des Verein. „Von Corona war Gott sei Dank noch nichts zu spüren.“

Seit Februar sei der SV aber „praktisch ohne Einnahmen“ und müsse trotzdem das Darlehen für den Kunstrasenplatz bedienen. Die Corona-Pandemie habe man trotzdem bislang finanziell „einigermaßen gut überstanden“. „Dank der guten wirtschaftlichen Situation in den zurückliegenden Jahren mussten wir bisher fast keine Einschränkungen machen“, betonte der Vorsitzende. Seit der Generalversammlung 2019 habe man beispielsweise die Sanierung des zehn Jahre alten Kunstrasenspielfelds angepackt (13.000 Euro) und den Warmwasserspeicher im Keller ausgetauscht (4900 Euro). Die Spielfeldsanierung habe man komplett über Spenden finanziert.

„Absoluter Muss“ sei in diesem Jahr die Sanierung der Umkleidekabinen. Nach der Renovierung der Heimkabinen vor drei Jahren standen nun die Gäste- und Schirikabinen auf dem Programm. „Es sind noch nicht alle Rechnungen abschließend eingegangen. Wir rechnen mit Kosten in Höhe von etwa 38.000 Euro“, so Koob.

Gewährt habe der Sportbund bereits einen Zuschuss in Höhe von 14.400 Euro. Eine weitere, bereits zugesagte Spende, erwarte der Verein in den nächsten Tagen von der Dietmar-Hopp-Stiftung.

Ehrungen

Ehrenmitglieder: Reinhold Borner, Günther Golfier, Dietmar Ofer und Annelie Zechmeister; 25 Jahre: Marcel Bachmann, Jana Baumann, Timo Baumann, Natascha Bickert, Martina Bickert, Tanja Eberspach, Louisa Fall, Timo Geiger, Isabel Günther, Heilpädagogisches Kinderheim, Kathrin Helt, Corinna Hübsch, Karin Josy, Fritz Klein, Steffen Knoll, Tamara Konietzka, Timo Konietzka, Tobias Krauß, Dominik Martin, Walter Martin, Claudia Morio, Hans Oberschulte, Benjamin Salzner, Florian Salzner, Werner Schubar, Rainer Stork, Hermann Stork und Karin Stork. 40 Jahre: Christel Eller, Martina Eller-Beck, Gudrun Möhle, Wolfgang Möhle, Patrick Rutt, Inge Sprengard und Roswitha Volz. 50 Jahre: Horst Appel, Ruth Bender, Gisela Bibinger, Ursula Borner, Udo Drabold, Rainer Gehrig, Dieter Haag, Elke Helt, Bernd Hilzensauer, Anneliese Hilzensauer, Kai Honacker, Peter Josy, Stefanie Neckerauer, Jürgen Schattner, Hans-Otto Schneider, Rudolf Stork und Heidi Weiß. 60 Jahre: Erich Naumer und Horst Rohrer. 70 Jahre: Dieter Fesser, Siegfried Holzner, Hans-Oskar Koob und Heinz Letsch.