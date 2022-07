Nach 15 Jahren im Amt hat sich der bisherige Vorsitzende des SV Rot-Weiss Seebach, Volker Werkle, aus seinem Amt verabschiedet.

Die Mitglieder bedankten sich mit Beifall für seine Arbeit, mit der er den Verein so lange maßgeblich geprägt hat. Als Nachfolger wählten die Rot-Weissen einstimmig Thomas Geis. Der 36-jährige Dürkheimer war früher bereits Jugendleiter und ist Gründungsvorsitzender des Jugendfördervereins der Seebacher. Den knapp 400 Mitglieder starken Fußballverein weiter auf Kurs zu halten, ist sein Ziel. So soll der SV Rot-Weiss mit Jugend- und Herrenabteilung weiterhin ein Aushängeschild der Stadt Bad Dürkheim sein.

Rückblick auf erfolgreiche Saison

Die Abteilungsleiter Herren, Nils Pfirrmann, und Jugend, Timo Seibert, blickten auf eine erfolgreiche Saison 2021/22 zurück, sowohl das positive Abschneiden der Herrenmannschaften als auch die Erfolge der Jugendteams gaben den Mitgliedern keinen Grund zur Klage. Auch in der kommenden Saison wird Seebachs Erste Mannschaft wieder in der Bezirksliga an den Start gehen. Die Zweite Mannschaft spielt erneut in der B-Klasse.

Einschränkungen wegen Corona

Trotz des erfolgreichen sportlichen Abschneidens waren die corona-bedingten Einschränkungen auch im Verein zu spüren, das Vereinsleben konnte nicht wie gewohnt ausfallen, die Aktivitäten neben dem Sportplatz blieben reduziert. Umso mehr freut man sich nun auf anstehende Feste wie die Seebacher Kerwe und den Wurstmarkt, wo Rot-Weiss zusammen mit dem Weingut Brenneis-Koch Stände betreiben wird.