Vor dem Edeka-Markt „Nah und gut“ am Obstmarkt weist im Moment ein Schild darauf hin: „Hier haben Azubis das Sagen“. Betritt man den Lebensmittelmarkt, fällt auf, dass augenscheinlich junge Menschen, alle in etwa im gleichen Alter, den Supermarkt am Laufen halten. Sie sitzen an der Kasse, räumen Regale ein und nehmen Bestände auf.

Dahinter steckt die Idee, den Azubis, die den Beruf des Einzelhändlers oder Verkäufers in einem der insgesamt sechs Edeka-Märkte von Sven und Benjamin Stiegler lernen, eine fundierte Ausbildung zu bieten, erklärte Sven Stiegler. Gleichzeitig möchte man um guten Nachwuchs werben.

23 junge Leute hat Marktleiterin und Ausbilderin Roswitha Schüttler derzeit in ihrer Obhut, viele sind im ersten Lehrjahr, sie kommen aus den Stiegler-Märkten in Bad Dürkheim, Frankenthal, Speyer und Haßloch. Aus dem Dürkheimer Markt sind vier Azubis mit von der Partie. Es sei „echt anstrengend“ mache aber auch viel Spaß, erzählt Schüttler, denn alle seien sehr wissbegierig und wollten Dinge gezeigt bekommen, die sie vorher noch nicht kennengelernt hätten.

Bestellungen bereiten Kopfzerbrechen

Damit für die Kunden alles wie gewohnt läuft, steht die Marktleitung im Hintergrund bereit, um helfend einzuspringen. Normalerweise wechseln die Auszubildenden alle vier Monate die Abteilungen in ihrem Ausbildungsbetrieb – zum Beispiel Obst, Molkereiprodukte, Fleisch – und je nachdem, ob sie einen Bereich schon kennengelernt hätten, umso sicherer agierten sie, konnte Schüttler beobachten. Außerdem sei diese Aktion, die noch bis Samstag läuft, eine Gelegenheit für die Azubis aller Stiegler-Märkten einander kennen zu lernen.

Selina Perner ist im zweiten Ausbildungsjahr und hat bis jetzt nur positive Erfahrungen gemacht. „Selbst Entscheidungen zu fällen, macht Spaß“, bekannte sie. Das meiste Kopfzerbrechen bereiteten ihr und ihren Kollegen Bestellungen. Welche Menge ist angebracht? Das ist die Hauptfrage, bei der sehr viele Dinge zu berücksichtigen seien.

Wie reagieren die Kunden?

Die Rückmeldungen von Kunden waren bislang überwiegend positiv. Wenn sich ein Kunde beschwerte, etwa weil etwas nicht so klappte, wie man das gewohnt war, wurde jemand von der Marktleitung geholt, der über die Hintergründe aufklärte. Dabei sei man bislang auf viel Verständnis bei den Kunden gestoßen und letztendlich seien diese oft auch von der Aktion beeindruckt, erzählte die Auszubildende. Sie hätte sich die Sache am Anfang „schlimmer vorgestellt“, gestand Perner. Sie selbst nehme aus dieser Woche mit, Abläufe aus einer anderen Perspektive gesehen zu haben, wie man manche Dinge anpackt und nachzufragen. Außerdem müsse man in dem Job flexibel sein. „Dafür war das Experiment sehr gut geeignet“, urteilte die junge Frau.