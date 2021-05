Unbekannte sind laut Polizeibericht in einen Supermarkt am Zwerchgraben in Haßloch eingebrochen. Die Beamten waren am Mittwochmorgen informiert worden. Vor Ort stellten sie fest, dass die bislang unbekannten Täter „sich gewaltsam Zutritt zu den Verkaufsräumlichkeiten verschafft hatten“. Alkohol und Zigaretten waren die Beute. Laut Polizei ist die genaue Schadenshöhe noch nicht bekannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung sei erfolglos geblieben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Haßloch, Telefon 06324 933-0, E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.