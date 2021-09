Die Deutsche Funkturm GmbH sei nach wie vor auf der Suche nach einem geeigneten Standort für einen Mobilfunkmast in Weidenthal, sagte Bürgermeister Ralf Kretner (CDU) auf Anfrage von Fritz Weilacher (Linke) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Demnächst sollen die Ratsmitglieder über mögliche Standorte informiert werden. Das Unternehmen hatte geplant, auf einem gemeindeeigenen Grundstück auf dem Köpfl einen mobilen Sendemast aufzustellen. Dieser soll den Mobilfunkempfang verbessern, über dessen mangelnde Qualität in Weidenthal immer wieder geklagt wird. Einige Weidenthaler, die in der Nähe des Köpfls wohnen, hatten eine Bürgerinitiative gestartet, um diesen Standort zu verhindern. Sie argumentierten, dass Funkstrahlen die Menschen negativ beeinflussen würden und schädlich für die Gesundheit seien. Daraufhin hatte die Deutsche Funkturm GmbH Anfang des Jahres mitgeteilt, dass auf dem Köpfl kein Sendemast aufgestellt werde und sie nach einem anderen Standort suche. Das Ergebnis dieser Suche solle den Ratsmitgliedern demnächst mitgeteilt werden, informierte Kretner.