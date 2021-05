Digitale Stromzähler haben die jahrzehntealte analoge Technologie auch bei den Gemeindewerken Haßloch (GWH) abgelöst. Das soll nicht nur ein wesentlich genaueres Bild der Stromverbräuche, sondern auch eine effizientere Nutzung von Energie ermöglichen.

Digitalmessgeräte, sogenannte Smart Meter, können nach Angaben der Gemeindewerke den Verbrauch exakt darstellen und auch zeitlich dokumentieren. Komme zu diesem digitalen Zähler das sogenannte intelligente Netz hinzu, das Smart Grid, so könnten Messstelle und Stromlieferant digital kommunizieren. Damit könne der Stromverbrauch beim Endkunden optimiert werden. Eine automatische Steuerung größerer Stromverbräuche – wie zum Beispiel beim Einsatz von Ladesäulen beziehungsweise Wallboxen für die E-Mobilität – werde dadurch problemlos möglich. Die Gemeindewerke sehen in vernetzten Zählern einen effizienten Baustein für eine erfolgreiche Energiewende und damit zu mehr Klimaschutz.

In Haßloch verbauen die Werke digitale Messeinrichtungen bereits seit vier Jahren. In Betrieb befinden sich aktuell im GWH-Versorgungsgebiet rund 2000 solcher digitaler Stromzähler. Darüber hinaus sei im Pumpwerk der Regenüberlaufstation in der Weisengasse das erste intelligente Messsystem in Haßloch entstanden. Regenüberlaufbecken und Betreiber kommunizieren und regeln ihren Betrieb direkt nach dem Bedarf vor Ort.

Intelligente Messsysteme für Großkunden

Die Gemeindewerke haben angekündigt, in den nächsten zwei Jahren weitere knapp 300 intelligente Messsysteme in Haßloch zu verbauen. Gesetzlich vorgeschrieben sei deren Einsatz nämlich bei Kunden, die jährlich mehr als 6000 Kilowattstunden (kWh) Strom beziehen beziehungsweise für Erzeugungsanlagen, in der Regel Photovoltaik, die mehr als 7 Kilowatt-Peak Energie produzieren. Zum Vergleich: Ein durchschnittlicher Vier-Personen Haushalt verbraucht pro Jahr in etwa 3500 kWh Strom.

Im Zusammenhang mit Datenaustausch sei auch immer die Datensicherheit ein wichtiges Thema, so die Gemeindewerke. Die in Deutschland ohnehin bereits sehr hohen Anforderungen würden beim intelligenten Stromnetz in vollem Umfang gelten. Nur anonymisiert und auf sicheren Übertragungswegen würden Daten übertragen. Das System sei vergleichbar mit dem beim Online-Banking. Datenmissbrauch sei damit weitgehend ausgeschlossen.

635 Zählerwechsel in diesem Jahr

Wer als GWH-Kunde im Rahmen eines turnusmäßigen Zählerwechsels einen neuen Zähler erhält, dem bauen die Gemeindewerke in der Regel die Messeinrichtungen der neuesten Generation ein, also digitale Zähler oder intelligente Messsysteme. In diesem Jahr sollen das in Haßloch rund 635 Zählerwechsel sein. Frühzeitig, also mindestens drei Monate vorher, würden die Kunden informiert.

Die Werke weise darauf hin, dass sich die Mitarbeiter, die den Zählerwechsel vornehmen, ausweisen können, absolut coronakonform verhalten und FFP-2-Schutzmasken tragen. Der Wechsel dauere normalerweise rund 30 Minuten. Da sich die Messstellen in der Regel in den Kellern der Wohnhäuser befinden, sei ein direkter Kontakt zu den Monteuren normalerweise nicht notwendig.

Noch Fragen?

Homepage des Bundeswirtschaftsministeriums: www.bmwi.de/smartmeter-faq oder direkt bei den Gemeindewerken, Telefon 06324/59940, E-Mail info@gwhassloch.de.