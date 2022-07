Zahlreiche Strom- und Verteilerkästen im Ort haben Schmierfinken mit Graffiti oder Parolen besprüht. Dagegen will die CDU ganz praktisch mit Pinsel und Farbe selbst etwas unternehmen und auch die anderen Ratsfraktionen sowie interessierte Bürger an einer gemeinsamen Aktion beteiligen.

Schon 2020 hatte die CDU-Fraktion einen Antrag zur Verschönerung und Bemalung von Strom- und Verteilerkästen gestellt. Dahinter stand die Idee, dass kleine und große Nachwuchskünstler aus Schulen, Kindergärten, Vereinen und Einrichtungen die grauen Schränke, die sich in der Nähe ihres Standorts befinden, mit passenden Motiven bemalen. In der Kriminologie spreche man von der „Broken-Windows-Theorie“ (Theorie der zerbrochenen Fensterscheiben), so Fraktionschef Daniel Mischon damals. Übertragen auf die Situation hier, bedeute das: Ein beschmierter Strom- und Verteilerkasten müsse schnell repariert oder gesäubert werden, damit weitere Schmierereien verhindert werden können. Denn die Kosten der Beseitigung müsse die Allgemeinheit tragen.

Leider habe sich seither wenig getan, heißt es in einem aktuellen Antrag der CDU: „Die unschönen Schmierereien schädigen weiterhin unser Ortsbild.“ Deshalb habe die CDU einen neuen Lösungsansatz erarbeitet. Alle Strom- und Verteilerkästen im Ortsgebiet sollen erfasst werden, gegliedert nach gemeindeeigenen (Gemeindewerke) und Fremdfirmen wie Telekom und Vodafone. Mitglieder der CDU-Fraktion und des CDU-Ortsverbands bieten an, die betreffenden Kästen mit grauer Farbe zu streichen. Andere Ratsfraktionen und engagierte Bürger können sich nach entsprechenden Aufrufen an der Aktion beteiligen. Die Gemeindeverwaltung beziehungsweise Sponsoren übernehmen die Materialkosten.

Die Verwaltung soll laut CDU-Antrag die erforderlichen Informationen sowie Stellungnahmen der Gemeindewerke und der Fremdfirmen einholen sowie und die Materialkosten ermitteln.