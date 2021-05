Zwei Bäume, die auf eine Hochspannungsleitung gefallen sind, haben am Montag einen Flächenbrand in der Nähe der Sattelmühle (Esthal) ausgelöst. In Teilen von einigen Gemeinden fiel der Strom aus.

Die Feuerwehren Frankeneck und Esthal seien um 19.25 Uhr von besorgten Bürgern alarmiert worden, die eine starke Rauchentwicklung und Funkenschlag an einem Strommast gemeldet hätten, heißt es in einer Pressemitteilung der Wehr. Durch den Sturz von zwei Bäumen auf eine Stromleitung war es zu massivem Funkenschlag gekommen, und dadurch wurden der Waldboden und einige Bäume in Brand gesetzt.

Aufgrund der frühen Notrufe und des schnellen Eingreifens der Wehr konnte der Brand auf etwa 50 Quadratmeter Fläche begrenzt werden. Die Löscharbeiten wurden jedoch durch die unter Spannung stehende Freileitung erschwert. Da bis zur Freischaltung der Leitung ein Sicherheitsabstand eingehalten werden musste, konnte die Fläche nicht direkt nach dem Waldbrandkonzept bearbeitet werden. Laut Feuerwehr war dadurch ein erhöhter Wassereinsatz nötig, aus Lambrecht wurden zwei weitere Tanklöschfahrzeuge hinzugezogen. Vom Stromausfall betroffen gewesen seien auch die Kläranlage und die Wasserversorgung.

Die Arbeiten zur Instandsetzung der Leitung dauerten bis in die Nacht. Von dem Stromausfall, der zwischen fünf Minuten und gut zwei Stunden dauerte, waren laut Pfalzwerke Teile von Elmstein, Esthal, Helmbach, Frankeneck und Erfenstein betroffen.