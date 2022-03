Für Strom und Gas muss in Haßloch ab 1. Mai mehr bezahlt werden. Die Gemeindewerke geben die erheblich gestiegenen Einkaufspreise an ihre Kunden weiter.

Der Strompreis in der Grund- und Ersatzversorgung steigt beim Brutto-Arbeitspreis von 30,82 Cent auf 32,61 Cent pro Kilowattstunde. Beim Gas erhöht sich der Preis der Kilowattstunde von 7,211 Cent auf 9 Cent. Der Grundpreis kann nach Mitteilung der Gemeindewerke trotz der ungünstigen Entwicklung auf dem Beschaffungsmarkt bei Strom und Gas stabil gehalten und wird nicht erhöht.

Die Werke verweisen auf den erheblichen Anstieg der Energiepreise in den vergangenen Wochen. Für die Gemeindewerke Haßloch und ihre Bestandskunden bedeute dies Mehrkosten, weil die Energiemengen an preislich überhitzten Energiebörsen eingekauft werden müssten. Konsequenz sei, dass der Grund- und Ersatzversorgungstarif teurer werde. An den Spotmärkten, wo kurzfristige Einkäufe wie in der aktuellen Situation getätigt werden, müsse für Strom im Vergleich zum Vorjahr bis zum vierfachen Preis bezahlt werden, bei Erdgas sogar bis zum fünffachen. Im europäischen Durchschnitt sei der Erdgas-Großhandelspreis innerhalb eines Jahres sogar um über 500 Prozent gestiegen. Diese Preisentwicklung stelle alle Anbieter vor extreme Herausforderungen. Die Gemeindewerke, die eine unterbrechungsfreie Belieferung garantieren könnten, müssten vor diesem Hintergrund die höheren Beschaffungskosten an ihre Kunden weitergeben.

Um Bestandskunden in dieser besonderen Situation zu unterstützen, werde ein persönlicher Tarif- und Spar-Check angeboten. Außerdem werde geklärt, welche Energieeinsparmöglichkeiten individuell zielführend seien und welche Fördermöglichkeiten genutzt werden könnten, um Strom zu sparen oder zum Beispiel die veraltete Heizung durch eine sparsamere und umweltschonendere zu ersetzen.

Noch Fragen?

www.gwhassloch.de oder 06324 5994-330. Kundenberater können im Kundenzentrum der Gemeindewerke, Gottlieb-Duttenhöfer-Straße 27, besucht werden.