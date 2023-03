Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine lange Vorgeschichte hat der Widerspruch gegen eine Baugenehmigung für eine Kraftfahrzeugreparatur-Werkstatt in Meckenheim, mit dem sich jetzt der Kreisrechtsausschuss in Bad Dürkheim beschäftigte. Eine Nachbarin der Werkstatt will, dass die Baugenehmigung zurückgenommen wird.

Auf dem Gelände der Werkstatt sei ursprünglich eine Tankstelle gewesen, berichtete Achim Martin, Vorsitzender des Kreisrechtsausschusses. Diese sei bereits 2001 geschlossen worden, darauf