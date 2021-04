Die Bürgerinitiatve Forst, die gegen das geplante Hotel am nördlichen Ortsrand ist, hat jetzt erneut eine Initiative für ein Bürgerbegehren ergriffen. Dieses Mal steht jedoch nicht das Projekt an sich, sondern der dafür benötigte gemeindeeigene Parkplatz im Fokus.

Mit einem weiteren Flugblatt und einem „Neun-Fakten-Check“ unter dem Motto „Ja zum Verbleib des Parkplatzes! Nein zum Hotel in der geplanten Größe!“ wirbt die Bürgerinitiative Forst um die Unterschrift der Bürger zur Einleitung eines Bürgerentscheids. Bei diesem soll über folgende Frage entschieden werden: „Sind Sie dafür, dass der Parkplatz am nördlichen Ortseingang Eigentum der Gemeinde bleibt?“

Der Hintergrund: Für das Hotel, das laut der Planung des Bauunternehmens Matthias Ruppert 63 Zimmer umfassen soll, wird nicht nur ein Privatgrundstück benötigt, sondern auch der daneben liegende gemeindeeigene Parkplatz. Dieser soll auf die andere Seite der Umgehungsstraße, direkt neben den Friedhof, gelegt werden.

Über Parkplatzverkauf noch nicht entschieden

Der Ortsgemeinderat hat Ende Juni eine Bauvoranfrage für das Hotel mit großer Mehrheit positiv beschieden. Über den Verkauf des Parkplatzes ist indes noch nicht entschieden worden. Ortsbürgermeister Bernhard Klein (CDU) hat diesen Punkt bewusst außen vor gelassen, um dem Gemeinderat eine Art Faustpfand an die Hand zu geben, für den Fall, dass die Bauherren die zugesagten Qualitätsstandards unterlaufen. Gleichzeitig hatte Klein jedoch auch klar gemacht, dass er davon ausgehe, dass der Rat den Parkplatzverkauf nicht ohne Grund verweigere. So wie der Rat verlange, sich auf die Zusagen der Bauherren verlassen zu können, müssten umgekehrt auch die Bauherren sich auf den Rat verlassen können. Die Initiatoren des Bürgerbegehrens setzen indes genau an diesem Punkt an. Zur Begründung heißt es, der geplante neue Parkplatz sei weder ausreichend noch zumutbar. Als Ziel wird darüber hinaus genannt, die „umstrittene Hotelgröße“ zu verhindern.

Im „Faktencheck“ werden verschiedene Argumente für den Bau des Hotels bestritten. Unter anderem geht es dabei um die Aussage, dass es für die Rentabilität eines Hotels eine Untergrenze von etwa 60 Zimmern gebe. Die Bürgerinitiative behauptet, das Hotel könne kleiner sein, wenn der Grundstückspreis geringer ausfiele. Dem widerspricht Klein. Die notwendige Größe eines Hotels werde hauptsächlich von den in erheblichem Umfang fixen Betriebskosten bestimmt. Die Miete, die der Betreiber zahle, sei nur ein Kostenfaktor, ganz wesentlich seien dagegen die laufenden Kosten.

Klein: Antrag wird sorgfältig geprüft

Ein weiterer Punkt ist das Argument der Befürworter, dass das Hotel dem Ort Gewerbesteuereinnahmen bringe. Dazu die Bürgerinitiative: „Man muss kein Rechenkünstler sein, um zu erkennen, dass dieses Hotel die nächsten 20 Jahre keine Gewinne abwerfen wird und aufgrund der hohen Abschreibungen auch kaum Steuern und Abgaben zahlen wird.“ Klein widerspricht: „Die Gewerbesteuereinnahmen beziehen sich auf den Betrieb und die Betriebsgesellschaft, nicht auf die Besitzgesellschaft. Bei Letzterer fallen die Abschreibungen auf den Hotelbau an.“

Die Bürgerinitiative behauptet darüber hinaus, der Bürgermeister unternehme „alles juristisch Mögliche, um einen Bürgerentscheid zu verhindern“. Klein indes betont zum wiederholten Mal, dass er einen Antrag auf ein Bürgerbegehren „selbstverständlich sorgfältig und sachlich“ prüfen werde. Er werde einen solchen Antrag, über dessen Zulassung der Gemeinderat entscheiden würde, sowohl von der Verbandsgemeindeverwaltung als auch von der Kreisverwaltung und dem Gemeinde- und Städtebund prüfen lassen, bevor er sich im Rat für oder gegen seine Zulassung aussprechen werde.

Die Bürgerinitiative (BI) hatte bereits Ende Juni, als über den Grundsatzbeschluss zur Bauvoranfrage abgestimmt wurde, einen Antrag für ein Bürgerbegehren vorbereitet, über den jedoch im Gemeinderat nicht abgestimmt wurde. Die BI selbst war damit einverstanden, nachdem Klein deutlich gemacht hatte, dass der Antrag juristisch nicht haltbar gewesen wäre, weil Frage und Begründung nicht zueinander gepasst hatten.