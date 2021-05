Auf Antrag der CDU-Fraktion im Lambrechter Stadtrat ist der CDU-Ortsverbandsvorsitzende Werner Dietrich als Aufsichtsratsmitglied der Stadtwerke Lambrecht GmbH abberufen worden. Dietrich hat nun gegenüber der RHEINPFALZ angekündigt, dass er als Ortsverbandsvorsitzender zurücktreten und aus der Partei austreten wird.

Dietrich war im September als Fraktionsvorsitzender der CDU im Stadtrat zurückgetreten und hatte seine Mandate als Stadtrats- und Verbandsgemeinderatsmitglied zurückgegeben. Er war jedoch Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtwerke und Mitglied oder stellvertretendes Mitglied von verschiedenen Ausschüssen geblieben.

Im Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke GmbH ist festgelegt, dass der Stadtrat sieben Mitglieder in den Aufsichtsrat entsenden und auch wieder abberufen kann. Diese müssen nicht Mitglieder des Stadtrats sein. „Ich wollte als Vorsitzender des CDU-Ortsverbands, Lambrechter Bürger und Kunde der Stadtwerke im Aufsichtsrat bleiben“, sagt Dietrich. Er wäre nicht das erste vom Stadtrat entsandte Aufsichtsratsmitglied, das nicht im Rat ist.

„Keine Wertschätzung“

Dietrich sagt, er habe durch Zufall erfahren, dass die CDU den Antrag gestellt habe, ihn aus dem Aufsichtsrat abzuberufen. „Mit mir hat niemand darüber gesprochen.“ Er hätte sich beispielsweise vorstellen können, nur einen Teil der Wahlperiode im Aufsichtsrat zu bleiben. Das Verhalten der CDU-Fraktion zeige ihm, dass es „keine Wertschätzung“ für ihn gebe.

Er erinnert daran, dass er den Vorsitz des Ortsverbands in einer schwierigen Phase übernommen habe. Carsten Schindler, Vorsitzender des Ortsverbands und stellvertretender Fraktionsvorsitzender, war wegen Auseinandersetzungen in der Fraktion aus der Partei ausgetreten. Dietrich berichtet, dass er neue Aktive, unter anderem die jetzige Fraktionsvorsitzende Silvia Zillich, für den Ortsverband gewonnen habe.

SPDler springt für Dietrich in die Bresche

Zillich bestätigt das. Es sei auch richtig, dass niemand mit Dietrich wegen des Aufsichtsratsmandats gesprochen habe. Sie hätte mit Dietrich gesprochen, wenn er seit seinem Rücktritt „Engagement gezeigt hätte“. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Peter Seelmann habe Dietrich schriftlich aufgefordert, sein Mandat niederzulegen. Die CDU-Fraktion sei der Meinung, dass die beiden Vertreter des Aufsichtsrats, die sie vorschlagen darf, im Stadtrat und im Hauptausschuss sein müssten.

Mit diesem Argument hat Seelmann im Stadtrat den Antrag auf Abberufung Dietrichs begründet. Nur der SPD-Fraktionsvorsitzende Jens Fadenholz sprang für Dietrich in die Bresche, nannte die Argumentation fadenscheinig und verwies darauf, dass Mitglieder des Aufsichtsrats nicht dem Stadtrat angehören müssten. Die Abberufung wurde mit fünf Stimmen der CDU-Ratsmitglieder und einer Gegenstimme (Fadenholz) beschlossen, die übrigen Ratsmitglieder enthielten sich.

Mit dem Rücktritt Dietrichs aus dem Stadtrat endete seine Mitgliedschaft im Haupt- und Finanzausschuss sowie im Rechnungsprüfungsausschuss, da in diesen laut Gemeindeordnung nur Ratsmitglieder sein dürfen. In den anderen vier Ausschüssen, in denen Dietrich Mitglied oder stellvertretendes Mitglied ist, ist das keine Voraussetzung. „Ich trete aus den Ausschüssen nicht zurück, wenn die CDU das will, soll sie mich abwählen lassen“, sagt Dietrich.

Kretner: Vorstand muss neu gewählt werden

„Es ist fraglich, ob Dietrich bei der nächsten Wahl des Vorstands noch einmal zum Vorsitzenden gewählt worden wäre“, kommentiert Zillich den angekündigten Rücktritt von Dietrich als Ortsverbandsvorsitzender. Der Gemeindeverbandsvorsitzende Ralf Kretner bestätigt, dass Hans-Werner Herrmann, einer der beiden stellvertretenden Vorsitzenden des Ortsverbands, vor kurzem zurückgetreten und aus der CDU ausgetreten ist. Nach dem Rücktritt von Dietrich werde Heidi Stegmaier-Franz, die ebenfalls stellvertretende Vorsitzende ist, kommissarisch den Vorsitz übernehmen. „Der Vorstand muss so schnell wie möglich neu gewählt werden“, so Kretner.