An der K 17/18, über die ab Montag der Verkehr zwischen Helmbach und Elmstein geleitet wird, sind die Straßenränder am Samstag gemäht worden.

Die Aktion war vom Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM), Martin Schafft, am Freitag angekündigt worden. Zuvor hatte Erich Pojtinger, Beigeordneter der Verbandsgemeinde Lambrecht, moniert, dass auf der Straße Gräser und Sträucher so hoch seien, dass die Leitplanken nicht mehr zu sehen seien. Ab Montag wird bis voraussichtlich Ende des Monats der zweite Teilabschnitt der L 499 saniert. Zuvor war der Abschnitt zwischen Breitenstein und Helmbach an der Reihe gewesen. Die offizielle Umleitung hatte zu erheblichen Umwegen und deshalb auch zu Ärger bei den Betroffenen geführt.