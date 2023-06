Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als Ersatz für den Umzug feiert Weisenheim am Sand am Fasnachtssonntag Straßenfasnacht. Das hat der Festausschuss in einer Sitzung am Mittwoch beschlossen.

Der närrische Umzug wird nicht veranstaltet, wir berichteten. Grund sind die gestiegenen Anforderungen durch das geänderte rheinland-pfälzische Polizei- und Ordnungsbehördengesetz.