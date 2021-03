Über verschiedene Bautätigkeiten informierte der Esthaler Bürgermeister Gernot Kuhn (CDU) in der Ratssitzung. Glasfaserausbau und der Dorfplatz standen im Mittelpunkt.

Seit längerem soll die Zufahrt nach Breitenstein, die in einem sehr schlechten Zustand ist, neu asphaltiert werden. Die Arbeiten waren laut Kuhn für April oder Mai vorgesehen, aber die Firma, die im Auftrag von Innexio Glasfaserkabel verlegt, will auch Kabel in diese Zufahrt legen. Man wolle nun versuchen, die Arbeiten zu verbinden, ansonsten müsste man abwarten, bis die von Innexio beauftragte Firma fertig sei.

„Zwei Verbesserungen sind am Dorfplatz vorgesehen“, kündigte Kuhn an. So solle der Verputz an der Mauer in Richtung Kirchgarten in Ordnung gebracht werden. Außerdem werde die stark verschmutze Plexiglasscheibe am Unterstand ausgetauscht, da eine Reinigung nicht mehr möglich sei. Wie Kuhn berichtete, „ist die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen nach wie vor nicht abgeschlossen“. Bei der Umrüstung von zwölf Lampen in der oberen Hauptstraße habe es Probleme gegeben. Kuhn hofft, dass die bald behoben sind.