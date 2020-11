Derzeit finden im Bereich Fabrik-/Siemensstraße Straßen- und Tiefbauarbeiten statt. Vor Weihnachten sollen die ersten beiden Abschnitte abgeschlossen sein.

Im September hatten die Ausbauarbeiten des westlichen Bereichs der Fabrikstraße und eines Teilbereichs der Siemensstraße begonnen. Die Arbeiten im ersten Bauabschnitt zwischen dem Einmündungsbereich Carl-Benz-Straße und Hausnummer 3 in der Siemensstraße wurden inzwischen beendet. Im zweiten Bauabschnitt haben die Straßenbauarbeiten begonnen, für die der Bereich derzeit gesperrt ist. Der Tüv und umliegende Firmen können über die Röchlingstraße und die Carl-Benz-Straße angefahren werden. Nach Abschluss der Pflasterarbeiten und dem Einbau der Asphalttragschichten soll die finale Asphaltdecke in den Abschnitten 1 und 2 noch vor Weihnachten fertiggestellt werden. Zu diesem Zweck wird der erste Bauabschnitt noch einmal für wenige Tage gesperrt werden müssen. Allerdings ist der Einbau einer Asphaltdecke laut Verwaltung witterungsabhängig, weshalb es zu Verzögerungen kommen kann. Ebenfalls von der Witterung abhängig sind die Arbeiten am 3. Bauabschnitt in der Fabrikstraße. Mit den Arbeiten soll noch 2020 begonnen werden.

Die Arbeiten sind Bestandteil des Straßenausbauprogramms 2016 bis 2020. Die Straßenbauarbeiten sollen rund 760.000 Euro kosten.