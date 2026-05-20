Die B39 bei Geinsheim zwischen der L529 Abfahrt Haßloch (Aumühle) und der L530 Abfahrt Haßloch (Frohnmühle) ist ab Dienstag, 27. Mai, wegen Straßenbauarbeiten voll gesperrt. Das hat er Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer mitgeteilt. Die Einmündung wird demnach zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse voraussichtlich bis Ende Juni umgebaut. Die ausgeschilderte Umleitung erfolgt von Neustadt kommend über die L529 in Richtung Haßloch, die Westrandstraße und den Plopsaland-Kreisel zur L530 in Richtung B39 Aumühle und umgekehrt. Die Kosten für den Umbau des Knotenpunkts betragen laut LBM 135.000 Euro. Die Kosten werden zu gut 67 Prozent vom Bund und zu knapp 33 Prozent von der Stadt Neustadt getragen. Alle Informationen zur Verkehrsführung gibt es auch im Mobilitätsatlas unter www.verkehr.rlp.de.