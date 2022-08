Die TSG Deidesheim – hinter der Abkürzung verbirgt sich die Turn- und Sportgemeinde 1849 Deidesheim – ist ein Traditionsverein, der es sich natürlich nicht nehmen lässt, auch auf dem Deidesheimer Weinfest mit einem Stand präsent zu sein. Auch Vereine müssen Geld verdienen, um sich so manches Equipment, Pokale, Fahrten zu den Wettkämpfen und vieles mehr (einfacher) leisten zu können. Der Stand der TSG hat wie jedes Jahr seine Kundschaft. Nicht nur, dass der Verein mit seinen fast 1400 Mitgliedern, wie auf der Vereins-Homepage nachzulesen ist, für viele Deidesheimer ein Teil ihres Lebens ist, er ist auch ein Verein, in dem sich die Geschichte Deidesheim ein Stück wiederfindet. Somit eignet er sich wunderbar zur Identifikation.

Außerdem kennt hier jeder jeden. Aber: Die TSG ist ein Verein für Turner und Sportler – und nicht für Künstler und Innenarchitekten. Das erkennt man unter anderem an der Art der Deko, die den Weinfest-Stand verschönert. Dort findet man nämlich stilecht einen gebrauchten Fußballschuh, der als Schmuck und gleichzeitig unverkennbares Symbol im Stand aufgehängt ist. Sozusagen ein Logo in Natura. Keine schlechte Idee, denn es erübrigen sich erklärende Worte, zu denen man im laufenden Weinfestbetrieb ohnehin kaum Zeit findet. Ein Gutes hat der Fußballschuh, zumal er gebraucht ist, noch on top: Ähnlich einer Wespentüte, die wir an der St. Martiner Grillhütte fanden und ihren Sinn schon an gleicher Stelle erörtert haben, hilft das Aroma des Schuhs gegen lästige Insekten aller Art. Damit werden gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.