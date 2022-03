20.000 Euro für mobile Lüftungsgeräte hat die Hermann und Wilhelmine Kaltenhäuser-Stiftung bereitgestellt. Damit wurden alle Klassenräume der Valentin-Ostertag-Schule ausgestattet.

Der kommissarische Schulleiter Ralf Frohnhäuser betonte am Freitag bei der offiziellen Spendenübergabe, wie wichtig es gerade in der Pandemiezeit für die Kinder sei, Präsenzunterricht in der Klassengemeinschaft zu erhalten. Die von der Kaltenhäuser-Stiftung finanzierten Lüftungsgeräte hätten im Herbst das Infektionsgeschehen merklich reduziert und dazu beigetragen, dass keine ganzen Klassen mehr in Quarantäne geschickt werden mussten und so auch die Situation für das Lehrerkollegium entlastet. Wie Stiftungsvorstand Thomas Schutt ausführte, sei die Entscheidung für die Lüftungsgeräte im Stiftungsbeirat aufgrund der Expertise von Beiratsmitglied Jeannette Renner gefallen. Mit der Stadt sei diese private Förderung abgeklärt worden, da die Valentin-Ostertag-Schule in den kommenden Jahren komplett saniert wird. Der Einbau stationärer raumlufttechnischer Anlagen wie an den anderen Grundschulen in der Stadt kommt erst nach dem Umbau infrage. Daher hatte sich die Stadt für mobile Geräte entschieden.

Stiftungsbeirat Bernd Kirsch erinnerte daran, dass es der Wille des Stiftungsgebers Hermann Kaltenhäuser gewesen sei, Projekte in seinem direkten Wohnumfeld zu fördern. Der 2017 Verstorbene hatte verfügt, dass nach seinem Tod sein Gesamtvermögen in die 2009 begründete Stiftung in Gedenken an seine Eltern einfließen soll. Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) dankte Stiftungsbeirat und Schulleitung für das große Engagement, durch das eine schnelle Hilfe möglich geworden sei, die zu einem spürbaren Effekt geführt habe.