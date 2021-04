Eine schöne Tasse Kaffee bei Sonnenaufgang, so kann der Tag starten. Doch Moment. In Haßloch verzichtet man offensichtlich auch beim Spaziergang übers Feld auf schnöde Pappbecher und verwendet unterwegs lieber das gute Porzellan.

Aber was befindet sich noch in der Tasse, die am Henkel im Baum baumelt? Sind die bei Hobbyköchen angesagten „Overnight Oats“ zu Haferflocken geworden, die über Nacht zu lange eingeweicht waren, sodass ein wütender Frühstücksfreund morgens nur noch die festgeklebte Pampe samt Tasse aus dem Fenster werfen konnte? Nein, es muss Spaß gemacht haben. Denn wer jetzt nicht mehr alle seine Tassen im heimischen Schrank komplett hat, muss dabei bewusst und aus reiner Tierliebe gehandelt haben. Es handelt sich nämlich hier um einen äußerst stilvoll servierten Meisenknödel.

Vorbei sind Zeiten, in denen man Frittierfett oder Talg mit Körnern mal eben in eine leere Margarinepackung aus Plastik gegossen hat. Heutzutage wird das nachhaltig geregelt, gerne mit Pflanzen- oder Kokosfett, einer ausgewogenen Körnermischung und eben gern in einem Behältnis, das nicht aus Kunststoff ist. Aber das Stöckchen in der Mitte als „Landebahn“ für die gefiederten Freunde bleibt. Fertig ist die nachhaltige „Imbissbude“.

Gleiches Recht für alle: Wenn Zweibeiner auf Tassenkuchen an kalten Tagen schwören, gilt das eben auch für Meisen. Von wegen, draußen nur Kännchen! Aber ab der warmen Saison wird bitte wieder von komfortablem Fertigfutter auf frische Sommernahrung umgestellt.