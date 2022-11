„Zähneknirschend“ habe die Mehrheit des Erpolzheimer Ortsgemeinderats der Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuersätze zugestimmt, berichtet Ortsbürgermeister Alexander Bergner (FWG).

Demnach steigt die Grundsteuer A von 340 auf 365 Prozentpunkte, die Grundsteuer B von 400 auf 465 und die Gewerbesteuer von 390 auf 400. Das Land hatte angekündigt, dass die sogenannten Nivellierungssätze für diese von den Gemeinden erhobenen Steuern angehoben werden sollen. Mit den Nivellierungssätzen legt es die Höhe der Steuern fest, die Kommunen mindestens erheben müssen, damit ihnen keine finanziellen Nachteile entstehen.

Liegen ihre Hebesätze nämlich darunter, drohen die Aufsichtsbehörden ihnen mit geringeren Schlüsselzuweisungen und weniger Zuschüssen zu Investitionen. Zudem werden die Umlagen, die Ortsgemeinden wie Erpolzheim an die Verbandsgemeinde Freinsheim und den Landkreis Bad Dürkheim zahlen müssen, anhand der Nivellierungssätze berechnet. Das bedeutet, dass Kommunen mit geringeren Steuerhebesätzen bei den Umlagen aus ihrem Kapital, sofern dieses vorhanden ist, drauflegen müssen. Die betreffenden Gemeinden würden vom Land „geknebelt“, denn ihnen bleibe gar nichts anderes übrig, als ihre Hebesätze auf das vom Land vorgegebene Mindestniveau zu erhöhen, waren sich die Ratsmitglieder einig.

Verärgert übers Land

In Erpolzheim waren die Hebesätze letztmals zu Beginn des Jahres erhöht worden und lagen über den bisherigen Nivellierungssätzen. Verärgert waren die Erpolzheimer Politiker darüber, dass die Gemeinde nun dafür bestraft werde, dass sie schon bisher relativ hohe Steuersätze hatte und sparsam gewirtschaftet habe, was der Grund dafür sei, dass Erpolzheim keine Liquiditätskredite habe. Kommunen, die in den vergangenen Jahren ihre laufenden Ausgaben mit der Aufnahme von Darlehen beglichen, bekämen diese nun vom Land weitgehend bezahlt.