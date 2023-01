Ab Freitag sind Sternsinger wieder in vielen Orten unterwegs, um Spenden für soziale Zwecke, vor allem für notleidende und schutzbedürftige Kinder in aller Welt, zu sammeln. Auch in Haßloch beteiligen sich Kinder und Jugendliche an der Aktion.

Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ ist in diesem Jahr der Kinderschutz Schwerpunkt der Aktion „Dreikönigssingen“, die als weltweit größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder gilt. In den Gewändern der Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar ziehen Sternsinger-Gruppen durch die Gemeinden und bitten um Spenden.

In jedem Jahr gibt es einen wechselnden inhaltlichen Schwerpunkt und ein Beispielland. Die Sternsinger lernen die Lebenssituation von Kindern in anderen Ländern kennen: 2021 war die Ukraine das Beispielland, 2022 Ägypten, Ghana und der Südsudan, 2023 wird anhand von Beispielprojekten in Indonesien gezeigt, wo die Hilfe der Sternsinger ankommt und wie Kinder gestärkt und geschützt werden können. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt die ALIT-Stiftung an mehreren Standorten in Indonesien Kinder, die aus unterschiedlichen Gründen gefährdet sind oder Opfer von Gewalt wurden.

Erlös für Hilfsprojekte in Indonesien

Die Sternsinger kommen an die Türen von Häusern und Wohnungen, singen Lieder, sprechen ein Gebet oder sagen ein Gedicht auf. Dann schreiben sie an die Haustüren oder die Türbalken mit geweihter Kreide die Segensbitte C+M+B – die Buchstaben stehen für „Christus mansionem benedicat“, also „Christus segne dieses Haus“ – mit der Jahreszahl 2023.

Nachdem sich die Aktion in den vergangenen zwei Jahren coronabedingt auf Videos und Segensbriefe in Briefkästen beschränkt hatte, sind in Haßloch wieder Kinder der Pfarrei Heilige Klara von Assisi unterwegs, um Spenden zu sammeln. Seit vielen Jahren war der Erlös jeweils dem Kinderkrankenhaus von Schwester Hugoline auf der indonesischen Insel Java zugeflossen. Da die Schwester 2022 gestorben ist, berichtet Leonie Senn vom Haßlocher Orga-Team, geht der Erlös in diesem Jahr an die bundesweite Aktion.

Nachwuchsmangel bei den Sternsingern

In Haßloch sind nach ihren Angaben am Freitag und Samstag 58 Sternsinger in elf Gruppen unterwegs – erheblich weniger als in den Vor-Corona-Jahren. Es sei diesmal viel schwieriger gewesen, Kinder und Jugendliche zu finden, die mitmachen, da wegen der Corona-Pause Jahrgänge fehlen. Die sieben- bis 17-jährigen Sternsinger wollen alle Haushalte besuchen, die sich angemeldet haben. Daneben soll die Liste der katholischen Haushalte abgearbeitet werden, aber ob relativ wenige Sternsinger das schaffen, ist ungewiss, sagt Leonie Senn. Segensaufkleber, die über der Haustür angebracht werden können, sollen aber in die Briefkästen geworden werden. Unter sternsinger.hassloch@gmail.com kann man sich kurzfristig für den Besuch anmelden.