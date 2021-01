Von Haus zu Haus gehen, singen und für Bedürftige sammeln: Das alles geht in diesem Jahr auch für die Sternsinger in Haßloch wegen der Corona-Pandemie nicht. Stattdessen werfen die Helfer Segensaufkleber in den Briefkasten und bitten insbesondere um Online-Spenden.

Die Pandemiebestimmungen machen auch vor den Sternsingern nicht halt. Doch das Organisationsteam in Haßloch stellt sich der neuen Herausforderung. Vom 6. bis 10. Januar verteilen laut Julian Scammell deutlich kleinere Sternsinger-Helfergruppen den üblichen Segen als Aufkleber, der auf diese Weise selbst über der Tür angebracht werden kann. Ein Infoflyer liegt ebenfalls bei.

Die Umschläge werden den jeweiligen Haushalten in den Briefkasten eingeworfen, und vor allem coronakonforme Online-Spenden sind möglich: Vom Flyer und auf Instagram unter „sternsingeraktion_hassloch“ kann ein QR-Code abgescannt werden, der eine Spende, zum Beispiel über Paypal, in weniger als zwei Minuten Bearbeitungszeit einleitet. Aber auch Banküberweisung oder die Abgabe eines Spendenumschlags im Pfarrbüro in der Rösselgasse 4 sind möglich.

Selbst auf den Gesang der Sternsinger muss 2021 nicht gänzlich verzichtet werden. Ein eigenes Sternsingervideo unter dem Motto „Kindern Halt geben“ kann ebenfalls über einen QR-Code oder direkt auf dem Videoportal Youtube aufgerufen werden. Der Erlös geht laut den Organisatoren erneut an Schwester Hugoline nach Surabaya in Java/Indonesien, um dort Tumor-Operationen und die Behandlung schwerkranker Kinder sowie die Arbeit in einem Lepradorf zu unterstützen.

Spendenkonto

Kath. Kirchengemeinde Hl. Klara von Assisi Haßloch, IBAN: DE02 7509 0300 0000 0629 44, Spendenzweck: Sternsingeraktion Haßloch 2021.